Экономика
В каких регионах выросла сумма потребительского кредитаРоссийская газета 22:00
"В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов в первом квартале 2019 года был зафиксирован в Алтайском крае (111,5 тысячи рублей), Удмуртской Республике (120,2 тысячи), Кемеровской области (128,3 тысячи), Республике Башкортостан (131,2 тысячи) и Оренбургской области (132,1 тысячи рублей)", - говорится в отчете об исследовании.
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Транспорт
Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков
На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Футбол
Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию»
Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Обновлено в 18:48
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Энергетика
Япония обсудит с США антииранские санкции
Власти Японии планируют провести переговоры с Соединенными Штатами после сообщений о том, что Вашингтон намерен применять ограничительные меры ко всем зарубежным компаниям за покупку нефти из Ирана, сообщил 22 апреля генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Обновлено в 05:07
Политика
Гуаидо заявил о проблемах с энергоснабжением в 13 штатах Венесуэлы
Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что в большинстве штатов страны наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 21:41
Политика
Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента
Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» в I квартале снизилась на 7,2%, до $428 млн
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом квартале 2019 года сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,2% и составила 428 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Происшествия
Пожар на складах в Ленинградской области локализован
В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Происшествия
На Кипре пойман первый в истории страны серийный убийца
Как отмечают СМИ, это первый серийный убийца в истории страны.
Обновлено в 22:12
Общество
Олег Кожемяко: «Приморье недостаточно эффективно исполняет бюджет»
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступает на апрельском заседании в Заксобрании региона с отчетом о деятельности администрации края.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР
Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Политика
Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:11
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Политика
«Норвежская Ванга» назвала три предвестника мировой войны
«Южный Федеральный» сообщает, что в предсказании Смелхус названы три предвестника мировой войны и они не связаны с политикой.
Обновлено в 08:02
Политика
Обозреватель Haaretz: Порошенко сгубила водка
Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка.
Обновлено в 21:36
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено в 15:32
Общество
Назван стаж для получения звания ветерана труда
Жители России, имеющие звание ветерана труда, пользуются определенными привилегиями и льготами.
Обновлено в 22:25
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Гаджеты
Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой
Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено в 17:15
Музыка
Песня из 2-й серии финального сезона «Игры престолов» содержит спойлер
Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов" Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии.
Обновлено в 09:03