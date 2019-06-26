Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХSmolnarod.ru 12:01
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
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с чего всё началось
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
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