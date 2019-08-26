Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотекуРоссийская газета 03:07
Ипотека все активнее развивается в российских регионах: последние два года ознаменовались взрывным ее ростом. Чаще всего кредит на покупку квартиры берут жители северных территорий, а реже всего - на Кавказе и в Крыму. Таковы результаты исследования РИА Новости.
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с чего всё началось
Наименее востребована в России ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и даже Москвы; активнее остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.РИА Новости00:07
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Петербург оказался на 17 месте среди регионов, где жители чаще всего берут ипотеку
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