Экономика

В каких регионах России чаще всего берут ипотекуРоссийская газета 03:07

Ипотека все активнее развивается в российских регионах: последние два года ознаменовались взрывным ее ростом. Чаще всего кредит на покупку квартиры берут жители северных территорий, а реже всего - на Кавказе и в Крыму. Таковы результаты исследования РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. Аутсайдеры Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан.
РИА Новости02:47

Подробнее о событии

Татарстан вошел в число регионов, где чаще всего берут ипотеку

БИЗНЕС Online03:31

Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Петербург оказался на 17 месте среди регионов, где жители чаще всего берут ипотеку

Петербургский дневник02:51

Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

ФАН02:12

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

ОБЗОР: Реже всех в РФ ипотеку берут на Кавказе, в Крыму и Москве, чаще всех - на Ямале

ПРАЙМвчера в 19:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество

Минтруд может начать выдавать инвалидам электронные сертификаты на ТСР

Заместитель главы Минтруда Григорий Лекарев сообщил о планах ведомства по выдаче электронных сертификатов для приобретения инвалидами необходимых им технических средств реабилитации.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

Обновлено в 02:44
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Энергетика

Польша собирается увеличить закупки американского СПГ

Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Общество

Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Обновлено в 04:28
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье

Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.
Обновлено в 03:01
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика

Депутат отреагировал на новые санкции США против России

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев прокомментировал новый пакет санкций, который был введен Соединенными Штатами против России.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона

Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено вчера в 01:30
Футбол

Лесовой: мечтаю сыграть за сборную России

Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о желании сыграть за сборную России.
Обновлено в 03:37
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события Пражской весны

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено 24 августа в 11:20
Культура

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Обновлено в 03:54
Политика

Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20
Политика

Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол

Федотов доволен новичками «Оренбурга». И тем, что они просто появились

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после гостевого матча 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) оценил новых футболистов команды.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено 24 августа в 05:25
Происшествия

В Литве задержали двух российских пограничников

В Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе

Рабии отметил, что Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона и признает право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту.
Обновлено в 03:59
Культура

Дмитрий Медоев принял участие в фестивале осетинской культуры в Стамбуле

По приглашению осетинской общины Турции глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев 25−26 августа принял участие в Международном фестивале осетинской культуры в Стамбуле, сообщает пресс-служба министерства.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено вчера в 15:23
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Обновлено в 02:50
Происшествия

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием

Старший сержант транспортной полиции Якутска 26 августа скрылся с места службы.
Обновлено в 03:20
Футбол

Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»

Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Футбол

«Крылья Советов» уступили «Спартаку» в последние минуты матча

Самарские футболисты в седьмом туре российской Премьер-лиги уступили столичному клубу со счетом 1:2.
Обновлено вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное