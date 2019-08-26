Жители Северного Кавказа оказались в конце списка по объемам ипотечного кредитования в России. Согласно рейтингу РИА Новости, количество ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев меньше всего в Ингушетии, где этот показатель составляет 0,8.

Меньше всего берут ипотеку в России на Северном Кавказе

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.

Шоу-бизнес Божена Рынская воспитает ребенка умершего Малашенко Божена Рынская рассказала, что до сих пор не отошла после ухода супруга – основателя НТВ Игоря Малашенко.

Футбол Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Экономика ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Армия и оружие Украинский Ан-124 станет «российским» Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Находке Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Происшествия В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.

Футбол Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой» Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с Тулузой (4:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Культура На Алтае посетителям фестиваля показали «расстрел» предателя Родины В ходе военно-исторического фестиваля "Днепропетровский рубеж" на Алтае зрителям показали инсценировку расстрела предателя Родины.

Экономика Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла за квартал и полугодие ГК "Детский мир" (MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, объявил результаты по МСФО (IFRS) за II квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2019 г. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 14,2% год к году до 2,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,2 млрд руб. (+ 14, 8 %), следует из отчета компании.

Происшествия Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.

Общество Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.

Футбол «Монако» может обменять Пеллегри на Жоау Мариу Сообщается, что миланцы готовы расстаться с полузащитником Жоау Мариу. В обратную сторону отправится форвард Пьетро Пеллегри.

Политика «Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.