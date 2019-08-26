Экономика

Меньше всего берут ипотеку в России на Северном КавказеREGNUM 04:37

Жители Северного Кавказа оказались в конце списка по объемам ипотечного кредитования в России. Согласно рейтингу РИА Новости, количество ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев меньше всего в Ингушетии, где этот показатель составляет 0,8.
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Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Комсомольская правда05:19

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Петербург оказался на 17 месте среди регионов, где жители чаще всего берут ипотеку

Петербургский дневник02:51

Меньше всего берут ипотеку в России на Северном Кавказе

REGNUM04:37

ОБЗОР: Реже всех в РФ ипотеку берут на Кавказе, в Крыму и Москве, чаще всех - на Ямале

ПРАЙМвчера в 19:06
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Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Божена Рынская воспитает ребенка умершего Малашенко

Божена Рынская рассказала, что до сих пор не отошла после ухода супруга – основателя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 06:07
Футбол

Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Экономика

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
Обновлено в 05:56
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Украинский Ан-124 станет «российским»

Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия

В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека

В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
Обновлено в 03:04
Футбол

Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»

Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с Тулузой (4:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Обновлено в 02:09
Культура

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Обновлено в 03:54
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Культура

На Алтае посетителям фестиваля показали «расстрел» предателя Родины

В ходе военно-исторического фестиваля "Днепропетровский рубеж" на Алтае зрителям показали инсценировку расстрела предателя Родины.
Обновлено в 05:30
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Обновлено в 06:05
Экономика

Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла за квартал и полугодие

ГК "Детский мир" (MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, объявил результаты по МСФО (IFRS) за II квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2019 г. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 14,2% год к году до 2,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,2 млрд руб. (+ 14, 8 %), следует из отчета компании.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским

Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Общество

Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности

Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Футбол

«Монако» может обменять Пеллегри на Жоау Мариу

Сообщается, что миланцы готовы расстаться с полузащитником Жоау Мариу. В обратную сторону отправится форвард Пьетро Пеллегри.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание

Обновлено в 02:15
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Политика

«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы

Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Иран направил эсминец в Аденский залив

Обновлено в 04:59
Здоровье

Россиян предупредили о риске заражения «необычными» инфекциями

Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.
Обновлено вчера в 22:49
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