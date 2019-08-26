Экономика

REGNUMREGNUMСоставлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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с чего всё началось

Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. Аутсайдеры Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан.
РИА Новости02:47

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Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

REGNUM06:35

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Комсомольская правда05:19

Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

ФАН02:12

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

Уральские регионы стали лидерами ипотечного рейтинга

Европейско-Азиатские новости00:38
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика

Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе

Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Общество

В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю

В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма 21:22
Транспорт

Сильный дождь нарушил работу городского транспорта во Владивостоке

Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке, из-за подтоплений улиц работа трамваев и троллейбусов замедлена, а некоторые маршруты автобусов изменены, сообщила во вторник пресс-служба администрации Владивостока.
ТАСС 20:30
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК 16:24
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Футбол

Парфенов назвал заслуженной победу «Урала» над «Сочи»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда заслужила три очка в этой встрече, информирует пресс-служба «шмелей».
Спорт-Экспресс 15:05
Здоровье

Министр здравоохранения России прилетела в Забайкалье

EastRussia вчера в 21:45
Армия и оружие

Пентагон опроверг причастность военных США к атакам в Ираке

Министерство обороны США опровергло заявления о возможной причастности американских военных к недавним атакам в Ираке.
Экономика сегодня 21:02
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выбрала преемницу

Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.
Культуромания 14:16
Общество

Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время

Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.
RT на русском 20:55
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Происшествия

Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

Газета.Ru 16:52
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

REGNUM 06:24
Политика

40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Политика

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Происшествия

В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском

Lenta.ru 16:26
Политика

Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
News.ru 12:25
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Наука

Синдром беспокойных ног приводит к суициду

Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.
Medikforum.ru 05:30
Технологии

Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва 08:01
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
RT на русском 04:27
Шоу-бизнес

Галкин попозировал для селфи с пятилетним сыном Гарри

Максим Галкин провел вечер в компании пятилетнего сына от Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 14:16
Общество

Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских

Интерфакс 09:06
Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Находке находятся в реанимации

Двое пострадавших в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в жилом доме в приморском городе Находка находятся в отделении реанимации.
ТАСС 05:20
Политика

В Чечне переименовали родовое село Кадыровых

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании родового села Кадыровых - Центарой - в Ахмат-Юрт, в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 11:20
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
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