В кафе в Саратовской области взорвался газовый котелТАСС 10:29

Газовый котел взорвался в кафе под Саратовом, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи". "В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые Горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек", - сказал источник.

с чего всё началось

Газовый котел взорвался в кафе "Рандеву" в Саратовской области, в поселке Лысые Горы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "После взрыва котла возник пожар на площади 5 кв. м. Погибших нет", - сказал представитель МЧС.

В кафе в Саратовской области взорвался газовый котел

Спорт Спорт Степанова и Букин взяли серебро чемпионата Европы в танцах на льду

Происшествия Происшествия Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Собчак устроила скандал в гримерке НТВ Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак со скандалом покинула студию НТВ.

Политика Политика США созвали заседание Совбеза ООН по Венесуэле Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США созвали заседание Совета безопасности ООН для дестабилизации ситуации в Венесуэле, передает РИА "Новости".

Общество Общество «Завышенные требования учителей»: чиновница объяснила свои слова Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью РИА Новости прокомментировала заявление о «завышенных требованиях» учителей.

Авто Авто Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.

Происшествия Происшествия 103-летняя россиянка не дождалась квартиры и умерла

Общество Общество Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза Представители компании Google оставили без ответа просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) удалить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка выдающихся студентов Ростовского государственного университета, который демонстрируется по соответствующему запросу в поиске.

Политика Политика В Германии осудили празднование снятия блокады Ленинграда

Гаджеты Гаджеты Новые смартфоны Nokia официально выйдут 24 февраля Не исключено, что это может быть один и тот же смартфон, демонстрация которого состоится, возможно, в рамках выставки 24 февраля.

Авто Авто Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019 Компания Renault опубликововала первый видеотизер обновленной модели Clio.

Армия и оружие Армия и оружие Ту-160 совершили полет с дозаправкой над Северным Ледовитым океаном Экипажи осуществляли полет над водами Баренцева, Лаптевых и Карского морей. Продолжительность полета составила более 15 часов.

Технологии Технологии Цукерберг объединит чаты WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger Как сообщает печатное издание New York Times, ссылаясь сразу же на четыре источника, глава компании Facebook Марк Цукерберг планирует объединить мессенджеры WhatsApp, Instagram и Facebook.

Музыка Музыка Умер композитор и дирижер Мишель Легран Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.

Теннис Теннис Осака одержала победу в финале Australian Open Японка Наоми Осака победила чешку Петру Квитову в финале Открытого чемпионата Австралии.

Общество Общество Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за почти 70 лет Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет.

Политика Политика Россия отреагировала на ультиматум европейских государств Венесуэле МИД России ответил на ультиматум европейских стран по Венесуэле.

Политика Политика Telegraph принесла извинения Меланье Трамп и выплатит ей компенсацию Британское издание The Telegraph принесло извинения первой леди США Меланье Трамп за искажение фактов о ней в публикации от 19 января и выплатит супруге президента Соединённых Штатов компенсацию.

Космос Космос Происхождение астероида Ультима Туле озадачило исследователей Космический аппарат New Horizons передал на Землю новые данные об объекте (486958) 2014 MU69, известном как Ультима Туле.

Спорт Спорт Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Антхольце Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Происшествия Происшествия Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым

Хоккей Хоккей СКА вышел в лидеры чемпионата, разгромив в Петербурге рижское «Динамо» Сегодняшний триумф 7:1 над рижским «Динамо» позволил подопечным Ильи Воробьева вырваться в лидеры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Авто Авто Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов Во всем мире все больше набирает популярность сегмент кроссоверов и внедорожников, при этом китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции.

Экономика Экономика Задолженность по налогам торгового дома Gucci оценили в $1,6 млрд Французский холдинг Kering, владелец торгового дома Gucci, должен Италии около €1,4 млрд налоговых платежей.

Футбол Футбол Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Леванте» в матче Примеры «Севилья» одержала разгромную победу над «Леванте» в матче 21-го тура испанской Примеры.

Авто Авто Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продадут на eBay На онлайн-аукционе eBay пытаются продать седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял без движения.

Авто Авто Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.