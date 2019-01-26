В кафе в Саратовской области взорвался газовый котёлRT на русском 09:57

В пресс-службе губернатора Саратовской области агентству позднее назвали другие цифры, заявив, что на данный момент в клиниках находится шесть пострадавших во время взрыва в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы.

с чего всё началось

В кафе «Рандеву» в Саратовской области произошёл взрыв газового котла, который привёл к возгоранию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В кафе в Саратовской области взорвался газовый котёл

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