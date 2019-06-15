Футбол

В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и ЛевашоваСпорт-Экспресс 08:45

На трансферном комитете "Локомотива" в числе прочих вопросов обсуждалась и вратарская позиция. В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).
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