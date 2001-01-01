В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и ЛевашоваСпорт-Экспресс 08:45

На трансферном комитете "Локомотива" в числе прочих вопросов обсуждалась и вратарская позиция. В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).

В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова

Политика Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.

Происшествия Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Происшествия Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.

Кино Умер режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Музыка Алсу стала народной артисткой Башкирии О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.

Политика Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.

Армия и оружие Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».

Происшествия Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.

Здоровье В Петроградском районе откроют единый центр женского здоровья На Ремесленной улице откроется единый центр женского здоровья, рассказал глава Петроградского района Иван Громов.

Происшествия В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».

Политика Как прошел саммит СВМДА в Душанбе: лучшие моменты на фото Си Цзиньпин: торговые споры нужно решать путем равноправного диалога В субботу, 15 июня во дворец Навруз открылся саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Происшествия Пиар-директор рассказал о судьбе переданного семье Алибасова кота-самозванца Пира-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что стало с котом-самозванцем, которого мошенники за выкуп в 800 тысяч рублей подсунули семье продюсера.

Армия и оружие Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.

Транспорт В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Единоборства Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.

Гаджеты AirPods второго поколения провалились в продаже Продажи второго поколения AirPods оказались хуже, чем ожидали эксперты.

Авто «Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии «Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Армия и оружие Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».

Теннис Берреттини и Оже-Альяссим сыграют в финале турнира в Штутгарте Оже-Альяссим, посеянный на турнире под седьмым номером, вышел в финал без борьбы после того, как его соотечественник Милош Раонич, 6-й номер посева, снялся с полуфинальной встречи.

Авто Названы способы обезопасить автомобиль от угона Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Политика В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.

Происшествия Таксист сбил женщину-пешехода на набережной Петербурга Водитель иномарки Hyundai совершил наезд на женщину на Воскресенской набережной Санкт-Петербурга сегодня, 15 июня.

Общество В Петербурге обустроят новые общественные пространства Еще одно общественное пространство на Петроградской стороне появится на набережной Карповки напротив Ботанического сада.