Футбол
В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает СоболеваСпорт-Экспресс 11:35
Соболев (22 года) стал одним из открытий старта чемпионата, забив в 4 матчах 4 гола. По информации "СЭ", велика вероятность, что ЦСКА уже контактировал с окружением футболиста. Кроме того, в контракте игрока есть пункт о сумме отступных – около 150 миллионов рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По информации "СЭ", один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову – нападающий "Крыльев" Александр Соболев. Соболев (22 года) стал одним из открытий старта чемпионата, забив в 4 матчах 4 гола.Спорт-Экспресс11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:34
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Авто
Дилеры дарят подарки при покупке Lada XRAY
LADA XRay (-17% по сравнению с 2018 г.), "Иксрей" занимает последнее место по продажам среди моделей отечественного концерна.
Обновлено в 12:56
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Политолог: Позиция Зеленского по Донбассу ежедневно меняется
Политолог Сергей Марков, возглавляющий Институт политических исследований, считает, что украинский президент Владимир Зеленский постоянно меняет свою позицию по Донбассу.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
1. Информация о задержании Алмазбека Атамбаева не подтвердилась Вскоре после начала штурма СМИ сообщили, что бойцы киргизского спецназа задержали бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 14:11
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Один боевик уничтожен в ходе КТО в Ингушетии
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Россия продолжит выполнять односторонние обязанности по ДРСМД — Путин
Президент России Владимир Путин отреагировал на односторонний выход США из ДРСМД. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Обновлено 05 августа в 09:13
Происшествия
В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение о минировании самолета
Проверка проводится в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" после анонимного сообщения о "минировании" самолета, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку
Обновлено в 11:27
Политика
Зеленский убежден, что Крым вернется в состав Украины
Крым обязательно вернется в состав Украины, заявил украинский глава Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:42
Футбол
Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Избитой ингушской девочке ампутировали руку
Обновлено в 13:30
Наука
В лаборатории впервые вырастили ГМО-печень человека
Обновлено в 10:13
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Происшествия
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
В коллективе Киркорова заявили "Комсомольской правде", что все расходы на обеспечение питания питание технического персонала на юбилейном шоу "Я" певец уже оплатил, но затем пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат питания не смог прояснить.
Обновлено в 05:05
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе
Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что армия Украины готовится к активным боевым действиям против Донбасса.
Обновлено в 14:32