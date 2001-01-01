Футбол
В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает СоболеваСпорт-Экспресс 11:35
По информации "СЭ", один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову – нападающий "Крыльев" Александр Соболев. Соболев (22 года) стал одним из открытий старта чемпионата, забив в 4 матчах 4 гола.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:22, Вашингтон
Политика
Путину доложили о ситуации в Киргизии
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.
Обновлено в 12:07
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:25
Кино
Вышел большой трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала большой трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс».
Обновлено в 11:01
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Обновлено в 11:45
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Хоккей
СКА одержал первую победу на турнире Sochi Hockey Open
СКА на предсезонном турнире Sochi Hockey Open разгромил ярославский «Локомотив» со счетом 4:0. Петербургский клуб забросил одну шайбу в первом периоде и три — во втором.
Обновлено в 11:09
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Кино
Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба
Особенно Тарантино понравились дальневосточные морепродукты — из краба шеф приготовил холодец, а еще режиссер был в восторге от копченых говяжьих ребер и мороженого с бородинским хлебом.
Обновлено в 06:45
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:11
Здоровье
Названы профессии, чаще всего вызывающие рак
Согласно проекту постановления о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации или профосмотров, премия за каждый случай впервые обнаруженного рака при подтверждении диагноза составит 1000 рублей.
Обновлено в 02:00
Общество
Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?
Скорее всего, на этой неделе вас на работе ожидает приятный сюрприз.
Обновлено 05 августа в 08:32
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Экономика
Россия вошла в список стран с устойчивым развитием
Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 02:54
Общество
В сентябре Петербург примет международный морской фестиваль
Вход на праздник свободный В среду, 7 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов утвердил постановление о финансировании проведения петербургского международного морского фестиваля.
Обновлено в 12:16