Футбол

В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает СоболеваСпорт-Экспресс 11:35

По информации "СЭ", один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову – нападающий "Крыльев" Александр Соболев. Соболев (22 года) стал одним из открытий старта чемпионата, забив в 4 матчах 4 гола.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ назвали кандидата на замену Федору Чалову в ЦСКА

РБК12:52

СМИ: ЦСКА интересуется Соболевым

Советский спорт12:48

В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева

Спорт-Экспресс11:35

В случае продажи Чалова ЦСКА может купить Соболева, его отступные € 2 млн

Чемпионат12:10

СМИ: ЦСКА рассматривает Соболева в качестве замены Чалову

Матч ТВ11:59

СМИ: ЦСКА рассматривает Соболева в качестве замены Чалову

Sportbox.RU11:59

ЦСКА нашёл замену Чалову

Metaratings12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:22, Вашингтон
Политика

Путину доложили о ситуации в Киргизии

Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.
Обновлено в 12:07
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Политика

ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:25
Кино

Вышел большой трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала большой трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс».
Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский и Макрон поговорили о встрече в нормандском формате

Обновлено в 09:56
Общество

Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности

Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Обновлено в 11:45
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Культура

Скончалась вдова актера, сыгравшего Сухова в «Белом солнце пустыни»

Обновлено в 12:36
Хоккей

СКА одержал первую победу на турнире Sochi Hockey Open

СКА на предсезонном турнире Sochi Hockey Open разгромил ярославский «Локомотив» со счетом 4:0. Петербургский клуб забросил одну шайбу в первом периоде и три — во втором.
Обновлено в 11:09
Общество

На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания

Обновлено в 11:05
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Кино

Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба

Особенно Тарантино понравились дальневосточные морепродукты — из краба шеф приготовил холодец, а еще режиссер был в восторге от копченых говяжьих ребер и мороженого с бородинским хлебом.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Телеведущий посоветовал толстым людям умирать для сохранения бюджета

Обновлено в 11:57
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Футбол

Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»

Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Названы профессии, чаще всего вызывающие рак

Согласно проекту постановления о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации или профосмотров, премия за каждый случай впервые обнаруженного рака при подтверждении диагноза составит 1000 рублей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Обновлено в 12:44
Общество

Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?

Скорее всего, на этой неделе вас на работе ожидает приятный сюрприз.
Обновлено 05 августа в 08:32
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Экономика

Россия вошла в список стран с устойчивым развитием

Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 02:54
Общество

В сентябре Петербург примет международный морской фестиваль

Вход на праздник свободный В среду, 7 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов утвердил постановление о финансировании проведения петербургского международного морского фестиваля.
Обновлено в 12:16
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Сергеевич Соболев
Российский футболист
Российский футболист. Игрок клуба «Крылья Советов». Выступает на позиции нападающего.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное