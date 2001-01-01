Футбол
ЦСКА купит у «Крыльев» Соболева в случае продажи ЧаловаProstoProSport вчера в 12:54
Соболев в четырех матчах Премьер-лиги в текущем чемпионате отметился 4 голами и 1 голевой передачей и является лучшим бомбардиром турнира. Также нападающий самарского клуба получил приз лучшему игроку июля в РПЛ.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Зеленский ожидает «стремительный рост» экономики Украины
В ближайшие годы Украину ждёт рост экономики на уровне 5−7% ВВП, заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 04:11
Политика
Атамбаев решил вывести сторонников на бессрочный митинг в Бишкеке
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого в среду пытались задержать при помощи бойцов спецназа, заявил о намерении провести в Бишкеке бессрочный митинг.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Врач назвал признаки склонности к инфаркту
Как пишет издание «Медикфорум», врач назвал признаки склонности к инфаркту, одним из симптомов «летнего инфаркта» является сильная одышка.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга
Обновлено в 03:55
Экономика
АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком»
На следующем этапе «Синтез» купил у Sinocom долю в «Биоком» за свои и кредитные средства, отметили в АФК.
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
МВФ рекомендовал России публиковать скрытые доходы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК.
Обновлено в 02:38
Происшествия
СК задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество
Росгидромет назвал причины холодного лета
По мнению главного научного сотрудника Росгидромета, доктора физико-математических наук Николая Сидоренко, прохладная погода в европейской части России в последние месяцы связана с влиянием Луны на Землю.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Росстат: четверть детей в России оказались за чертой бедности
По данным Росстата за 2017 год, в России двадцать шесть процентов детей в возрасте до восемнадцати лет живут в семьях, где уровень доходов ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
«Арсенал» договорился с «Челси» по трансферу Давида Луиса
Обновлено в 03:24
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Технологии
В России создают тяжёлый экраноплан для тушения лесных пожаров
Масса аварийно-спасательного экраноплана составит 500-700 тонн.
Обновлено в 03:26
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Кино
Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома»
Не мог не отреагировать на новость и звезда картины Маколей Калкин, который показал, как на самом деле будет выглядеть ребут.
Обновлено в 03:01
Политика
Савченко снялась в «эротичной» фотосессии на берегу Балтийского моря
Депутат Верховной рады Надежда Савченко выложила в Сеть необычную фотосессию.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский хочет легализовать казино
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры.
Обновлено в 04:25
Политика
Джон Хантсман, посол США в России, подал в отставку
Сегодня, 6 августа, издание «The Salt Lake Tribune» сообщила что Джон Хантсман (являющийся послом США в России) написал заявление об отставке.
Обновлено 06 августа в 14:59