Футбол
В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает СоболеваСпорт-Экспресс вчера в 11:35
По информации "СЭ", один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову – нападающий "Крыльев" Александр Соболев. Соболев (22 года) стал одним из открытий старта чемпионата, забив в 4 матчах 4 гола.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в воинской части
Обновлено в 06:10
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Милла Йовович заявила о третьей беременности
Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
Обновлено в 00:45
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров
В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Атамбаев признался, что стрелял во время штурма
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа во время штурма, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом
В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.
Обновлено в 04:27
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»
Обновлено в 04:38
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Футбол
Семак: немногие команды РПЛ могут играть в обороне так, как «Динамо»
Российская премьер-лига (РПЛ) имеет немного футбольных клубов, которые играют в обороне так, как московское "Динамо".
Обновлено в 05:40
Политика
Эрдоган публично высмеял «показуху» Зеленского – кадры
Вероятно, президент Турции рекомендовал визитеру отказаться от популизма и "показухи", сконцентрировав внимание на государственных делах.
Обновлено в 05:30
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
Обновлено в 04:26
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
В следственные органы России и Генеральную прокуратуру РФ направлено заявление с требованием возбудить уголовное дело против руководителя СССР Иосифа Сталина.
Обновлено в 05:36
Наука
Создано искусственное сердце для тестирования лекарств
Обновлено в 01:37
Космос
Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета
Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).
Обновлено вчера в 03:09
Кино
Российский фильм «Дылда» покажут на кинофестивале в Нью-Йорке
Обновлено в 05:45
Общество
Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес
Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 02:53
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Экономика
Бизнес может столкнуться с проблемами при выводе капитала за рубеж
Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Игорь Петренко взял на семейный отдых сыновей от Екатерины Климовой
В путешествие с отцом отправились и его сыновья от предыдущего брака.
Обновлено вчера в 05:19