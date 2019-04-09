Недвижимость

В кабмине предложили субсидировать ипотеку на частные домаАлтапресс вчера в 22:49

К первому относят ипотечные кредиты на строительство частных домов, которые должны выдавать по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка. Второй вариант — ипотека, ставка которой не выше 10%, на покупку дома в комплексном поселке.
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СМИ: В правительстве России начали разработку программы поддержки ИЖС

RT на русском05:37

Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине

Известиявчера в 18:07

Ипотека на частные дома может подешеветь

Комсомольская правда03:59

Кабмин предложил поддержать строительство частных домов ипотекой

Телеканал 360°03:18

Кабмин предложил субсидировать ипотеку на частные дома

News.ruвчера в 19:37

Кабмин предложил субсидировать ипотеку на частные дома

РБК04:52

Эксперты: меры поддержки частного домостроения помогут выполнить показатели нацпроекта

ТАССвчера в 10:29
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Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57

Министерство обороны опровергло сообщение одного из сетевых изданий о том, что в Сирию якобы перебросили новейшие самолеты Су-57.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь

Обновлено в 08:12
Политика

В «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 млрд рублей

Более 1,6 млрд рублей было похищено в подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.
Обновлено в 07:44
Футбол

Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил «неуд» за работу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика

Глава ЦИК Украины заявила, что дебаты не могут проходить на стадионе

Татьяна Слипачук, возглавляющая ЦИК Украины, заявляет, что ни один из кандидатских штабов не подавал официального заявления о проведении дебатов на стадионе.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать

Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Политика

Конституционный суд Чехии сегодня рассмотрит жалобу россиянина Евгения Никулина о незаконной выдаче США

Чешская полиция задержала Евгения Никулина в Праге осенью 2016 года по требованию США, где его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком

Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском

Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Экономика

В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег

Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

На Украину летят десантники США

Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.
Обновлено в 05:03
Политика

Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика

Порошенко извинился за плакат с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году

Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено в 07:51
Политика

Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus.
Обновлено в 08:40
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Обновлено в 06:05
Футбол

Мостовой и Карпин находятся в тройке лидеров в голосовании на звание лучшего игрока «Сельты»

На втором месте идет Мостовой (более 4 тысяч голосов). Карпин замыкает первую тройку голосования (почти 2 тысячи голосов).
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Спорт

Из Японии с золотом: Алина Загитова только сегодня вернулась в Россию

Олимпийская чемпионка 2018 года в Корее, чемпионка мира Сайтамы Алина Загитова вернулась в Россию из Страны восходящего солнца.
Обновлено в 02:30
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
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