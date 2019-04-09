Недвижимость
В кабмине предложили субсидировать ипотеку на частные домаАлтапресс вчера в 22:49
К первому относят ипотечные кредиты на строительство частных домов, которые должны выдавать по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка. Второй вариант — ипотека, ставка которой не выше 10%, на покупку дома в комплексном поселке.
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Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Происшествия
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Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
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Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском
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Экономика
В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег
Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
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Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.
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Политика
Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина
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Обновлено в 08:43
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В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
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Политика
Порошенко извинился за плакат с Путиным
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Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
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Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus.
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Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Футбол
Мостовой и Карпин находятся в тройке лидеров в голосовании на звание лучшего игрока «Сельты»
На втором месте идет Мостовой (более 4 тысяч голосов). Карпин замыкает первую тройку голосования (почти 2 тысячи голосов).
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Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
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Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Спорт
Из Японии с золотом: Алина Загитова только сегодня вернулась в Россию
Олимпийская чемпионка 2018 года в Корее, чемпионка мира Сайтамы Алина Загитова вернулась в Россию из Страны восходящего солнца.
Обновлено в 02:30
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13