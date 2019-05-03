Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»RT на русском 10:01

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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В правительстве опровергли родство жены Медведева и совладельцев «Мираторга»

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В кабмине опровергли родственные связи супруги Медведева с владельцами «Мираторга»

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Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

Интерфакс02:25

Жена Медведева не состоит в родстве с главами «Мираторга»

News.ru03:01
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Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

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Воробьев: «Сегодня тренировали боевой состав на матч с Финляндией»

Матч между Финляндией и Чехией разбираем, готовимся к предстоящим матчам.
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Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

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Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу

Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.
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Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика

В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ

Накануне в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР сообщили, что со вторника, 7 мая, все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики начнут принимать документы на оформление российского гражданства и проводить консультации граждан по этому вопросу.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
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Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

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Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
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Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Финансы

Нацбанк Белоруссии сохранил ставку в 10%

"Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год", - говорится в сообщении регулятора.
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МЧС: на окраине Орска горит жилой дом вместе с надворными постройками

Обновлено в 09:37
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
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Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико

Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
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Футбол

Завтра «Арсенал» встретит «Локомотив» на тульском поле

Напомним, 4 мая состоится матч тульского «Арсенала» с «Локомотивом». Игра пройдет в рамках 27-тура Чемпионата России по футболу.
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Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Российские ВКС возобновили удары по террористам в Идлибе

Поступает информация, что турки оказывают помощь запрещенной в РФ группировке «Тахрир аль-Шам», как теперь зовется бывший алькайдовский «Фронт Нусры» (запрещена в РФ), и подталкивает террористов укреплять боевые позиции в демилитаризованной зоне.
Обновлено 01 мая в 02:39
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Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
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Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
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В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена

Обновлено 01 мая в 04:51
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