Энергетика

В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензинИзвестия вчера в 18:08

В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин. Компании выполняют свои обязательства, рассказал «Известиям» представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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с чего всё началось

Мартовский ход: замораживать цены на бензин весной не планируется

Правительство пока в целом удовлетворено действием соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, подписанного в ноябре 2018 года.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Правительство намерено «разморозить» цены на бензин в России

REGNUMвчера в 23:43

Правительство пока не рассматривает продление соглашения о заморозке цен на бензин

RT на русском04:02

В правительстве не планируют замораживать цены на топливо после марта

Комсомольская правдавчера в 23:50

Правительство разморозит цены на бензин

РЕН ТВ05:40

Власти не хотят продлевать заморозку цен на бензин

URA.Ruвчера в 20:25

Власти РФ отказались от заморозки цен на бензин

News.ruвчера в 20:18

В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин

Известиявчера в 18:08
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата шведского самолета истребителем РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата над Балтийским морем самолета-разведчика ВВС Швеции истребителем Су-27 из состава дежурных сил по ПВО.
Обновлено в 03:46
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Авто

Ford обновил пикап Ranger для Европы

Компания Ford представила обновленный компактный пикап Ranger для европейского рынка.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Авто

Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200

Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
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Происшествия

В Государственном историческом музее заявили о пропаже иконы XVI века

Из Государственного исторического музея исчезла икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» XVI века, об этом 24 января сообщили в пресс-службе музея.
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Происшествия

Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

Обновлено в 04:58
Общество

Новгородских женщин разделили на богатых и бедных возрастным цензом

Новгородская областная дума большинством голосов депутатов 23 января приняла закон о региональном капитале «Первый ребёнок» — выплате в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета для женщин в возрасте до 29 лет включительно.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Горящий танкер, дрейфующий в Черном море, взят на буксир

Ранее сообщалось, что горящее судно "Канди" в Черном море вблизи Керченского пролива снова начало дрейфовать, танкер медленно движется к берегу Крыма.
Обновлено в 05:05
Наука

В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами

Обновлено в 00:35
Интернет

Microsoft заблокировал свой поисковик Bing в Китае

Корпорация Microsoft заявила о блокировке своей поисковой системы Bing в КНР. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Обновлено в 02:19
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Технологии

Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси

Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 18:34
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием

В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд

В Шотландии арестован бывший первый министр страны Алекс Салмонд, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:26
Политика

«Четкий пацан»: в Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны

Обновлено в 06:51
Общество

В башкирском Сибае будут разгонять смог вентиляторами

Специалисты филиала Учалинского горно-обогатительного комбината в башкирском Сибае в четверг запустят вентиляционную установку для разгона смога и запаха серы в безветренную погоду, сообщил на оперативном совещании в мэрии Сибая представитель предприятия.
Обновлено в 02:22
Транспорт

Власти Москвы одобрили проект планировки ТПУ «Лианозово»

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово", говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 06:41
Финансы

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте четверга

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Уфе 12 школьников попали в больницу с отравлением

Число госпитализированных в инфекционную больницу Уфы школьников, прибывших в столицу Башкирии на олимпиаду, увеличилось до 12, в клинику также попал один взрослый, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Обновлено в 02:00
Политика

Суд признал Януковича виновным в госизмене

Оболонский суд в Киеве признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.
Обновлено в 03:32
Происшествия

11 террористов осудили за подготовку массовых убийств в России

Обновлено в 05:55
Гаджеты

Бывший топ-менеджер Samsung решит проблемы Apple с аккумуляторами

Согласно профилю в социальной сети LinkedIn, СунХо Ан в декабре присоединился к команде Apple в качестве международного главы подразделения по разработке аккумуляторов.
Обновлено в 02:00
Политика

Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора.
Обновлено в 02:02
Общество

В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад

Обновлено в 02:18
Интернет

Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows

Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
Обновлено в 01:10
Экономика

У россиян оказалось рекордное количество свободных денег

Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

СК попросил об аресте осужденного предпринимателя Михальченко

Следственный комитет России направил в Басманный суд ходатайство об аресте предпринимателя Дмитрия Михальченко, ранее осужденного по делу о контрабанде элитного алкоголя, в рамках нового уголовного дела.
Обновлено в 06:50
Общество

РКК «Энергия» меняет гендиректора

Романов работал в РКК "Энергия" на различных должностях с 1980 года.
Обновлено в 05:47
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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