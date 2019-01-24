Энергетика

В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензинИзвестия вчера в 18:08

В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин. Компании выполняют свои обязательства, рассказал «Известиям» представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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с чего всё началось

Мартовский ход: замораживать цены на бензин весной не планируется

Правительство пока в целом удовлетворено действием соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, подписанного в ноябре 2018 года.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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