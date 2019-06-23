Политика
В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через УкраинуРБК 19:22
Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году. 18 июня глава украинской компании Юрий Витренко сообщил о готовности подготовить для «Газпрома» запасной вариант, предусматривающий не транзит, а своп газа.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.ТАСС17:34
Подробнее о событии
Показать все источники
В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину
Московский Комсомолец17:17
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:24
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс
Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Футбол
Правозащитник предлагает лишить гражданства России игроков, которые приняли участие в антироссийской акции
Известный правозащитник Павел Пятницкий отреагировал на скандал с антироссийской акцией грузинских команд.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей
Обновлено в 18:48
Игры
Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim
Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено в 14:50
Автоспорт
Даниэль Риккардо получил два штрафа по пять секунд
Обновлено в 14:07
Политика
Ряд стран Совета Европы выступили за возвращение России в ПАСЕ
Ряд государств Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, которая откроет возможность для России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 10:29
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Минске госпитализировали посла Сербии
Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем официальном сайте раздел, посвященный обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 22:39
Политика
Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено вчера в 02:43
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Музыка
Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США
В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.
Обновлено в 20:15
Экономика
Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара
Попытки постепенно уйти от доллара предпринимает не только Россия, но и, например, Китай.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Здоровье
Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи могут быть опасны для людей, страдающих аллергией на пыльцу, так как эти продукты провоцируют перекрестную аллергию и вызывают оральный синдром, сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Москвы Елена Бобрикова.
Обновлено в 20:14
Энергетика
Угольщики снижают добычу планов
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено в 18:42
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04