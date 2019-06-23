В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через УкраинуРБК 19:22

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

с чего всё началось

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году. 18 июня глава украинской компании Юрий Витренко сообщил о готовности подготовить для «Газпрома» запасной вариант, предусматривающий не транзит, а своп газа.

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

Происшествия Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.

Общество В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.

Происшествия Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Политика Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.

Общество Умерла писательница Джудит Кранц Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.

Общество Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.

Политика Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.

Игры Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.

Политика Ряд стран Совета Европы выступили за возвращение России в ПАСЕ Ряд государств Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, которая откроет возможность для России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Футбол Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.

Происшествия В Минске госпитализировали посла Сербии Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.

Космос Россия прирастает новыми островами в Арктике Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Минобороны России создало на своем официальном сайте раздел, посвященный обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны.

Политика Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.

Общество Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".

Музыка Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.

Экономика Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара Попытки постепенно уйти от доллара предпринимает не только Россия, но и, например, Китай.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.

Здоровье Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи могут быть опасны для людей, страдающих аллергией на пыльцу, так как эти продукты провоцируют перекрестную аллергию и вызывают оральный синдром, сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Москвы Елена Бобрикова.

Энергетика Угольщики снижают добычу планов КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".