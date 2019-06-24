Политика
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через УкраинуТАСС 17:34
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
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Представитель правительства РФ назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Народные новости19:07
В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину
Московский Комсомолец17:17
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:20, Вашингтон
Политика
США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана
Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 17:28
Здоровье
Революционный метод борьбы с гепатитом С разработали в Петербурге
Город на Неве станет первым в Росси, в котором применят революционный безинтерфероновый метод лечения гепатита C у детей.
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Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
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Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Кино
Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля
Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
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Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
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Шоу-бизнес
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Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
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Политика
Патриарх Грузии прокомментировал антироссийские протесты
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил с заявлением по поводу протестов в Тбилиси.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Общество
Цель затрагивает средства
Постановление №746 расширило перечень целей пилотов, соответствующих «критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени», с пяти до десяти — это сделано для того, чтобы учесть в этом перечне и цели нацпроектов, совпадающих со сферой реализации госпрограммы.
Обновлено в 18:42
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности
Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Общество
В России начались акции против полицейского произвола
Обновлено в 08:33
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено в 14:27
Политика
США предложили план по урегулированию палестино-израильского конфликта
Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Энергетика
«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах
Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:18
Общество
«Аэропортовая сеть Якутии находится в критическом состоянии»
Аэропортовая сеть Якутии, представленная 32 аэропортами и 133 посадочными площадками, находится в критическом состоянии.
Обновлено в 14:17
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Политика
Президент Грузии считает российских туристов благом
Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06