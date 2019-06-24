В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через УкраинуТАСС 17:34

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Политика США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса.

Здоровье Революционный метод борьбы с гепатитом С разработали в Петербурге Город на Неве станет первым в Росси, в котором применят революционный безинтерфероновый метод лечения гепатита C у детей.

Общество Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Кино Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.

Кино Не стало актера Андрея Харитонова Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.

Шоу-бизнес Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.

Политика Патриарх Грузии прокомментировал антироссийские протесты Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил с заявлением по поводу протестов в Тбилиси.

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Экономика Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.

Общество Цель затрагивает средства Постановление №746 расширило перечень целей пилотов, соответствующих «критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени», с пяти до десяти — это сделано для того, чтобы учесть в этом перечне и цели нацпроектов, совпадающих со сферой реализации госпрограммы.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Общество Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.

Футбол Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.

Шоу-бизнес Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.

Музыка Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.

Политика США предложили план по урегулированию палестино-израильского конфликта Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов.

Происшествия МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.

Энергетика «Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.

Общество «Аэропортовая сеть Якутии находится в критическом состоянии» Аэропортовая сеть Якутии, представленная 32 аэропортами и 133 посадочными площадками, находится в критическом состоянии.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Происшествия Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.

Политика Президент Грузии считает российских туристов благом Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.