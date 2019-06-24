Политика

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через УкраинуТАСС 17:34

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия предложила условия для сохранения транзита газа через Украину

iReactor19:13

Представитель правительства РФ назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Народные новости19:07

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАСС17:34

Приходько назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

ФАН18:28

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Lenta.ru17:48

Россия дает Украине шанс сохранить транзит газа

РЕН ТВ19:03

В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину

Московский Комсомолец17:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:20, Вашингтон
Политика

США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана

Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Революционный метод борьбы с гепатитом С разработали в Петербурге

Город на Неве станет первым в Росси, в котором применят революционный безинтерфероновый метод лечения гепатита C у детей.
Обновлено в 16:42
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Кино

Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля

Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
Обновлено в 10:02
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Патриарх Грузии прокомментировал антироссийские протесты

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил с заявлением по поводу протестов в Тбилиси.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Экономика

Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Общество

Цель затрагивает средства

Постановление №746 расширило перечень целей пилотов, соответствующих «критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени», с пяти до десяти — это сделано для того, чтобы учесть в этом перечне и цели нацпроектов, совпадающих со сферой реализации госпрограммы.
Обновлено в 18:42
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности

Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Общество

В России начались акции против полицейского произвола

Обновлено в 08:33
Музыка

Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате

Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено в 14:27
Политика

США предложили план по урегулированию палестино-израильского конфликта

Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 05:30
Происшествия

МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Энергетика

«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:18
Общество

«Аэропортовая сеть Якутии находится в критическом состоянии»

Аэропортовая сеть Якутии, представленная 32 аэропортами и 133 посадочными площадками, находится в критическом состоянии.
Обновлено в 14:17
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Политика

Президент Грузии считает российских туристов благом

Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийский демарш клубов

Обновлено в 15:39
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель Председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное