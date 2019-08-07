Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядкаРБК 02:30
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
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с чего всё началось
Изменить мировое устройство призвал замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.Телеканал 360°02:48
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:52
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Футбол
Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 09:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по Москве подешевели на $0,08 (на 0,14%) - до $58,86 за баррель.
Обновлено в 01:34
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Футбол
Глушенков прилетел в Италию для переговоров с «Вероной»
20-летний российский футболист прилетел в Италию в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Экономика
Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков
Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
В России приступили к летным испытаниям тяжелого БЛА «Охотник»
Обновлено 04 августа в 03:03
Происшествия
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Наука
Ученые придумали, как остановить рак без побочных эффектов
Большинство методов лечения рака связаны с многочисленными побочными эффектами, включая усталость, проблемы с кишечником и выпадение волос.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Общество
Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты
Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
Обновлено в 03:33
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Украина нашла, чем заместить дизтопливо из России
Украина надеется заместить российское дизтопливо увеличением предложения со стороны стран Евросоюза, а также из Белоруссии с Мозырского НПЗ.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как двухлетний сын парится в бане
Ксению Собчак никак не смутил тот факт, что они находятся на жарком курорте. Звезда показала, как попарилась в бане вместе с сыном.
Обновлено в 06:00
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25