с чего всё началось

В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка

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