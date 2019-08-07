Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядкаРБК 02:30
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
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с чего всё началось
Заммминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о необходимости создания нового миропорядка в эфире NewsOne.Газета.Ru01:46
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Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Политика
В Ливии уничтожили третий украинский Ил-76
В результате атаки были уничтожены два военно-транспортных Ил-76, эксплуатируемых украинскими чартерными компаниями.
Обновлено в 01:03
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара
Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество
Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 23 тысячи га
Всего на территории России действует 180 лесных пожаров на площади 163 тыс. 175 га, что на 23 тыс. га больше по сравнению с прошедшими сутками.
Обновлено в 01:57
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Футбол
Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»
See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic. twitter. com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 August 4, 2019 Читайте также: Весь мир узнает, как фанаты «Зенита» обожают Малкома, у истории с расизмом будет идеальное завершение Жирков получает удовольствие от футбола в «Зените».
Обновлено в 02:13
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Экономика
В России растут продажи алкоголя частных марок
Согласно результатам исследования, с июня 2018 по май 2019 года в стране снизилась доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного пользования до 4,4%. На фоне этого снижения удивительным кажется рост продаж алкоголя под частными марками на 13,4 процента в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении.
Обновлено в 01:22
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Наука
Ученые: Дети так же быстро запоминают новые слова, как и взрослые
Сотрудники Принстонской детской лаборатории провели серию экспериментов и выяснили, что дети в возрасте от 3 до 5 лет так же легко и быстро запоминают новые слова, как и взрослые.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Россияне стали реже брать кредиты
По данным ВЦИОМ, за последние два года вдвое сократилась доля молодежи до 24 лет, берущей кредиты в банках.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Музыка
Москвичам дадут послушать интеллектуальную музыку
На открытой площадке столичного сада «Эрмитаж» состоится фестиваль джазовой музыки.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании
Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
Футбол
Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19
Молодёжный состав "Зенита" в товарищеском матче обыграл "Барселону" U19 со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»
Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18