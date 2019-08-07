с чего всё началось

В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка

Политика В Ливии уничтожили третий украинский Ил-76 В результате атаки были уничтожены два военно-транспортных Ил-76, эксплуатируемых украинскими чартерными компаниями.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Общество Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Общество Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 23 тысячи га Всего на территории России действует 180 лесных пожаров на площади 163 тыс. 175 га, что на 23 тыс. га больше по сравнению с прошедшими сутками.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Футбол Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита» See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic. twitter. com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 August 4, 2019 Читайте также: Весь мир узнает, как фанаты «Зенита» обожают Малкома, у истории с расизмом будет идеальное завершение Жирков получает удовольствие от футбола в «Зените».

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Экономика В России растут продажи алкоголя частных марок Согласно результатам исследования, с июня 2018 по май 2019 года в стране снизилась доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного пользования до 4,4%. На фоне этого снижения удивительным кажется рост продаж алкоголя под частными марками на 13,4 процента в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Наука Ученые: Дети так же быстро запоминают новые слова, как и взрослые Сотрудники Принстонской детской лаборатории провели серию экспериментов и выяснили, что дети в возрасте от 3 до 5 лет так же легко и быстро запоминают новые слова, как и взрослые.

Шоу-бизнес Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.

Происшествия Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.

Общество Россияне стали реже брать кредиты По данным ВЦИОМ, за последние два года вдвое сократилась доля молодежи до 24 лет, берущей кредиты в банках.

Музыка Москвичам дадут послушать интеллектуальную музыку На открытой площадке столичного сада «Эрмитаж» состоится фестиваль джазовой музыки.

Общество Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.

Политика Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.

Футбол Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19 Молодёжный состав "Зенита" в товарищеском матче обыграл "Барселону" U19 со счётом 1:0.

Экономика Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ» Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".