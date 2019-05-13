В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэраRT на русском 01:50

Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.

В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра

Авто Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.

Транспорт В России захотели убрать частные дорожные камеры Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Экономика ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).

Политика Против Порошенко начали расследование о давлении на судей Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.

Политика Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.

Происшествия Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.

Наука Физики впервые намотали жидкую спираль на цилиндр Физики из Нидерландов впервые намотали струю воды на тонкий цилиндр и разработали теорию, которая объясняет это явление.

Происшествия На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".

Общество Суд в Москве признал законным штраф Twitter Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.

Наука Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.

Политика Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.

Происшествия В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова» Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Общество На Дону объявили штормовое предупреждение В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.

Политика Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.

Происшествия По Санкт-Петербургу прокатилась волна сообщений о минировании В комментариях высказали предположение, что эвакуация может быть учебной. 6 мая волна сообщений о минировании прокатилась по Москве.

Общество ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.