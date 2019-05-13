Происшествия

В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэраRT на русском 01:50

Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.
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Вице-мэр Якутска прокомментировал обыск в его кабинете

SakhaLife.ru03:04

Первый заммэра Якутска назвал причину обысков в своем кабинете

РИА Новости02:22

В мэрии Якутска прошел обыск по уголовному делу в отношении супруги вице-мэра

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Обыски начались в мэрии Якутска

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Мэрия Якутска прокомментировала обыски в кабинете Владимира Федорова

ИА ЯСИА00:55

В связи с чем у первого заммэра Якутска Владимира Федорова проводят обыски в кабинете

Якутия.Инфовчера в 23:37

В администрацию Якутска с обыском нагрянули «люди в штатском»

SakhaNewsвчера в 22:31
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Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
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