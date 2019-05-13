Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыскРоссийская газета 03:20

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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Обыски начались в мэрии Якутска

Интерфакс02:41

Мэрия Якутска прокомментировала обыски в кабинете Владимира Федорова

ИА ЯСИА00:55

В мэрии Якутска прошел обыск по уголовному делу в отношении супруги вице-мэра

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Вице-мэр Якутска прокомментировал обыск в его кабинете

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Первый заммэра Якутска назвал причину обысков в своем кабинете

РИА Новости02:22

В связи с чем у первого заммэра Якутска Владимира Федорова проводят обыски в кабинете

Якутия.Инфовчера в 23:37

В администрацию Якутска с обыском нагрянули «люди в штатском»

SakhaNewsвчера в 22:31
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Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия

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