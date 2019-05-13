Происшествия
Обыски начались в мэрии ЯкутскаИнтерфакс 02:41
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города. "Следственные действия проводятся в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова", - сказали в пресс-службе.
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Политика
Генпрокуратура Украины обвинила Порошенко в давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту вмешательства «президента» Петра Порошенко в деятельность судей.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%
Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Стоимость окрошки за год выросла на 9%
Стоимость окрошки для россиян за год выросла на 9% и составляет 420 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное
Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
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Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
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Армия и оружие
Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море
Украинские военные отработали захват судов в открытом море. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить
Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Футбол
Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Общество
Столичные ветклиники снизили цены на чипирование животных
Установить микрочип домашнему питомцу до 31 июня все желающие смогут со скидкой в 20 процентов в 26 государственных ветеринарных клиниках Москвы.
Обновлено в 00:37
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Mandalaki представила электромобиль Biro O2, который на 80% состоит из переработанных пластмасс
Дизайн-студия Mandalaki представила новую версию электрического автомобиля Estrima Biro под названием Biro O2, который на 80% состоит из переработанных пластмасс.Estrima Biro – это компактный двухместный автомобиль, который имеет съемный аккумулятор в футляре с колесами и ручкой.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено вчера в 13:15
Наука
Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки
Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Общество
Изменены правила получения детских пособий
Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
В ЛНР заявили о повреждении трёх жилых домов при обстреле
В самопровозглашённой Луганской народной республике в ходе обстрела со стороны ВСУ пострадали три жилых дома, линия электропередач и газопровод, передают в пресс-службе МЧС ЛНР.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Зенит» показал ЦСКА чемпионскую игру
В воскресенье, 12 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках 28-го тура чемпионата страны разгромил ЦСКА на своём поле.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Технологии
Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры
Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41