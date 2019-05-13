Происшествия

Обыски начались в мэрии ЯкутскаИнтерфакс 02:41

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города. "Следственные действия проводятся в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова", - сказали в пресс-службе.
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Обыски начались в мэрии Якутска

Интерфакс02:41

Мэрия Якутска прокомментировала обыски в кабинете Владимира Федорова

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Первый заммэра Якутска назвал причину обысков в своем кабинете

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В администрацию Якутска с обыском нагрянули «люди в штатском»

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Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
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В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

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Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
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Общество

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Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
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Футбол

Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира.
Обновлено в 02:30
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В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Общество

Столичные ветклиники снизили цены на чипирование животных

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Обновлено в 00:37
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«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
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Авто

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Общество

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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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Наука

Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки

Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
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Общество

Изменены правила получения детских пособий

Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о повреждении трёх жилых домов при обстреле

В самопровозглашённой Луганской народной республике в ходе обстрела со стороны ВСУ пострадали три жилых дома, линия электропередач и газопровод, передают в пресс-службе МЧС ЛНР.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
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Футбол

«Зенит» показал ЦСКА чемпионскую игру

В воскресенье, 12 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках 28-го тура чемпионата страны разгромил ЦСКА на своём поле.
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Первые зенитно-ракетные системы С-350 «Витязь» разместят в Сибири

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Политика

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Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
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Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
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Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
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