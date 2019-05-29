Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского мостаРБК 01:18
В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе. Об этом написал военный обозреватель Александр Артамонов в еженедельнике Минобороны «Звезда».
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28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».Еженедельник Звезда27 мая в 23:14
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Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
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Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
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Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
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Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут к приезду Путина
Все работы по сдаче конгресс-холла международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где запланировано проведение Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), завершатся к 15 - 17 июня.
Обновлено вчера в 23:11
Технологии
Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями
Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Полиция ищет мужчину, который с ножом напал на полицейского в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области и ранил его.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Путешествия
В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета
Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки.
Обновлено в 01:05
Политика
ЕС призвал Белград и Приштину к максимальной сдержанности
Евросоюз призвал Белград и Приштину к максимальной сдержанности в связи с последними событиями в непризнанной Республике Косово.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье
В Томске полицейские задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса России как одного из лидеров преступного мира региона.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено вчера в 04:23
Экономика
ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет
Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Назван лучший липовый мед
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование липового меда.
Обновлено в 01:07
Здоровье
Говорин: Новые правила обязательного медстрахования повысят эффективность программ здравоохранения в регионах
Всеобщая диспансеризация и двойной контроль за тарифами здравоохранения на региональном и федеральном уровнях, предусмотренные новыми правилами обязательного медицинского страхования, позволят повысить эффективность программ здравоохранения в регионах, считает координатор Центра ОНФ по общественному мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.
Обновлено вчера в 08:02
Путешествия
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне
В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео
Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.
Обновлено вчера в 14:12
Религия
РПЦ откроет православный храм в Вестеросе
Как сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, храмы Русской православной церкви также появятся в Лимасоле (Кипр) и в других европейских странах.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
Клопп высмеял Гвардиолу, потому что испанец не доходит до финала ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему Хосеп Гвардиола считает победу в АПЛ важнее победы в ЛЧ.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59