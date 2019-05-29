В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского мостаРБК 01:18

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».

с чего всё началось

В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе. Об этом написал военный обозреватель Александр Артамонов в еженедельнике Минобороны «Звезда».

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

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Происшествия Задержан ударивший школьницу топором семиклассник Задержан семиклассник, напавший на сверстницу с топором в Саратовской области.

Происшествия Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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