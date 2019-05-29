Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского мостаРБК 01:18
В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе. Об этом написал военный обозреватель Александр Артамонов в еженедельнике Минобороны «Звезда».
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с чего всё началось
28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».Еженедельник Звезда27 мая в 23:14
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Общество
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Происшествия
Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде
Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
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В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Климкин: решение трибунала ООН сломало логику России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter высказал мнение, что решение Международного трибунала ООН о необходимости немедленного освобождения украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, нарушает все планы Кремля.
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Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
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Политика
Самолет с президентом Мексики на борту не смог приземлиться
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Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
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Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
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Энергетика
Азербайджан возобновит прокачку нефти в Новороссийск с 1 июля
Азербайджан возобновит прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1 июля, сообщил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.
Обновлено в 02:25
Экономика
Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»
Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
МИД России вызвал посла Испании
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», — сообщили во вторник, 28 мая, на официальном сайте МИД России.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Задержан ударивший школьницу топором семиклассник
Задержан семиклассник, напавший на сверстницу с топором в Саратовской области.
Обновлено вчера в 06:04
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Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге
18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
Обновлено вчера в 14:27
Технологии
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.
Обновлено в 01:15
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России
Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Кино
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Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Футбол
Бекхэм хочет пригласить Де Росси в «Майами»
По информации AS, владелец «Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы пригласить 35-летнего футболиста, который находится в статусе свободного агента.
Обновлено вчера в 18:01
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
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Обновлено вчера в 11:19
Политика
США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14