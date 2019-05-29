Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского мостаРБК 01:18
В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе. Об этом написал военный обозреватель Александр Артамонов в еженедельнике Минобороны «Звезда».
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с чего всё началось
28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».Еженедельник Звезда27 мая в 23:14
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Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
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«Сколково» и французская Orange Business Services запустят акселератор для стартапов
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Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
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Общество
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30–31 градус», — указано в сообщении.
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Москвичей призвали отказаться от мяса и кофе в жару
Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки.
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Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты
Скриншоты новой iOS 13 опубликованы в Сети
Скриншоты новой мобильной операционной системы iOS 13 были опубликованы на ресурсе 9to5Mac за неделю до официальной демонстрации компании Apple, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 16:59
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа
Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
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Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
В Казани за два года закрыли почти половину секс-шопов
Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.
Обновлено в 02:46
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В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
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В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
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Политика
Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьер-министром.
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Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.
Обновлено в 04:15
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
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Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
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Министр здоровья Кубани дал 10 советов по присмотру за детьми
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Второй уровень погодной опасности объявлен в Карелии
Более расширенный прогноз представлен в паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии»: 29 мая по югу Карелии, в том числе и по Петрозаводску объявлен 2 уровень опасности из трех, связанный с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквалистым ветром.
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В Брянске на набережной выступит Анна Седокова
Анна Седокова станет специальным гостем фестиваля молодежи "Будущее за тобой!", который состоится на Славянской площади сегодня, 29 мая.
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