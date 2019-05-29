В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского мостаРБК 01:18

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».

с чего всё началось

В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе. Об этом написал военный обозреватель Александр Артамонов в еженедельнике Минобороны «Звезда».

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Шоу-бизнес Анна Пескова полтора года скрывала от общественности рождение дочери Звезда многосерийных кинокартин «Морские дьяволы» и «Тест на беременность» весьма тщательно скрывала «интересное» положение и рождение дочери.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Театры Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, передает РИА Новости.

Происшествия Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.

Здоровье ВПС – не приговор: Эксперты обсудили лечение врожденного порока сердца В ходе круглого стола специалисты огласили статистку, согласно которой ежегодно в мире рождается 1,5 миллиона детей с пороком сердца, при этом 300 тысяч из них умирают.

Экономика «Сколково» и французская Orange Business Services запустят акселератор для стартапов Французская телекоммуникационная компания Orange Business Services и фонд «Сколково» намерены запустить стартап-акселератор на территории фонда.

Транспорт В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Общество МЧС предупредило о жаре в Москве «По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30–31 градус», — указано в сообщении.

Здоровье Москвичей призвали отказаться от мяса и кофе в жару Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Гаджеты Скриншоты новой iOS 13 опубликованы в Сети Скриншоты новой мобильной операционной системы iOS 13 были опубликованы на ресурсе 9to5Mac за неделю до официальной демонстрации компании Apple, сообщает ФАН.

Авто Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.

Футбол Кононов остался на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").

Экономика В Казани за два года закрыли почти половину секс-шопов Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.

Политика Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьер-министром.

Политика Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.

Общество Роскачество проверило мясной фарш У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.

Здоровье Министр здоровья Кубани дал 10 советов по присмотру за детьми Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 29 мая в преддверии Дня защиты детей (1 июня) назвал 10 правил по профилактике здоровья ребенка.

Общество Второй уровень погодной опасности объявлен в Карелии Более расширенный прогноз представлен в паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии»: 29 мая по югу Карелии, в том числе и по Петрозаводску объявлен 2 уровень опасности из трех, связанный с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквалистым ветром.