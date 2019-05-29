В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского мостаГазета.Ru 06:52

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».

с чего всё началось

Возможная провокация Киева против Крымского моста с применением полученных от США кораблей может повлечь за собой широкомасштабные боевые действия. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.

Политика Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурму Президент Украины посоветовал своим коллегам-политикам тоже перейти на шаурму.

Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Экономика Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.

Общество ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

ЖКХ В Южно-Сахалинске завершается отопительный сезон Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, согласно нормативам, отопительный сезон должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 С. Первыми от отопления отключат дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, затем в течение двух последующих суток дома в остальных районах города.

Политика В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.

Общество «Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира» Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.

Транспорт Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.

Наука Учеными разработаны «субмарины», способные уничтожать раковые клетки Австралийскими учеными разработаны автономные миниатюрные «субмарины», способные уничтожать раковые клетки.

Общество Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Происшествия Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО «По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Авто Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене Речь идёт о комплектации Luxe Pack 2, оснащённой 2,0-литровым мотором. Данная версия уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Политика «Вся оргпреступность сидит в Приштине». В Косове разразится большая война? В числе 19 задержанных кроме сербов и боснийцев оказались два представителя миссии ООН в Косово и Метохии, в том числе и обладающий дипломатическим иммунитетом гражданин России Михаил Краснощеков.

Шоу-бизнес Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.