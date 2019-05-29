Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского мостаГазета.Ru 06:52

Возможная провокация Киева против Крымского моста с применением полученных от США кораблей может повлечь за собой широкомасштабные боевые действия. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".
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с чего всё началось

Всероссийская здравница и форпост границы России: террористы обломают «зубы» о Крымский мост

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».
Еженедельник Звезда27 мая в 23:14

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Названа главная угроза Крымскому мосту со стороны Украины

News.ruвчера в 19:16

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Газета.Ru06:52

Эксперт оценил военную угрозу для Крымского моста

РИА Новости03:46

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Известия04:34

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

РБК01:18

В России оценили возможные диверсии Украины против Крымского моста

RT на русском09:06

В России назвали «главную угрозу» Крымскому мосту от Украины

Lenta.ruвчера в 17:08
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
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Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурму

Президент Украины посоветовал своим коллегам-политикам тоже перейти на шаурму.
Обновлено в 11:46
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Космос

Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых

Обновлено в 07:47
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
ЖКХ

В Южно-Сахалинске завершается отопительный сезон

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, согласно нормативам, отопительный сезон должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 С. Первыми от отопления отключат дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, затем в течение двух последующих суток дома в остальных районах города.
Обновлено в 19:13
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Обновлено в 14:47
Политика

В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа

Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Общество

«Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира»

Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.
Обновлено в 17:00
Кино

Появился первый трейлер фильма «Щегол»

Обновлено в 13:17
Транспорт

Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде

Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено в 15:07
Наука

Учеными разработаны «субмарины», способные уничтожать раковые клетки

Австралийскими учеными разработаны автономные миниатюрные «субмарины», способные уничтожать раковые клетки.
Обновлено в 17:28
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО

«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Авто

Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене

Речь идёт о комплектации Luxe Pack 2, оснащённой 2,0-литровым мотором. Данная версия уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 06:10
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Политика

«Вся оргпреступность сидит в Приштине». В Косове разразится большая война?

В числе 19 задержанных кроме сербов и боснийцев оказались два представителя миссии ООН в Косово и Метохии, в том числе и обладающий дипломатическим иммунитетом гражданин России Михаил Краснощеков.
Обновлено в 17:12
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400

Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
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