В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского мостаГазета.Ru 06:52

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».

с чего всё началось

Возможная провокация Киева против Крымского моста с применением полученных от США кораблей может повлечь за собой широкомасштабные боевые действия. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

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