Экономика

У россиян рекордно увеличился объём свободных денегНИА-Красноярск вчера в 21:55

Объем «свободных денег» у россиян резко вырос. Согласно исследованию проведенному холдингом «Ромир», в июне средств стало больше на 11,4%, чем в мае.
Читать в источнике
Обсудить284
Андрей Милехин
Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.
— Андрей Милехин, учёныйRT на русском вчера в 11:40
с чего всё началось
Объем свободных денег в бюджете россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем и составил 33,1 тыс. руб., рассчитал
 исследовательский холдинг «Ромир».
РБКвчера в 11:22

Подробнее о событии

Свободные деньги россиян перевели в «Дошираки»

Телеканал 360°вчера в 12:31

Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря

РБКвчера в 11:22

Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4%

Московский Комсомолец21 июля в 22:46

Исследование: у россиян рекордно вырос объем «свободных денег»

ТАССвчера в 06:46

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Известиявчера в 03:58

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Газета.Ruвчера в 10:02

Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем

ПРАЙМ21 июля в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до 12

Обновлено в 04:01
Футбол

«Ювентус» может приобрести Неймара

По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.
Обновлено в 04:15
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика

Кабул попросил объяснить слова Трампа о победе в Афганистане за неделю

Кабул попросил у Вашингтона объяснить слова президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане за 7–10 дней.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации

Самолет Boeing-767 авиакомпании AzurAir вернулся в аэропорт Антальи после сообщения о нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 03:38
Футбол

«Манчестер Сити» обвинили в неуважении болельщиков в Китае

Высокомерие и неуважение «горожан» к китайским болельщикам полностью отличалось от того, что делали «Вулверхэмптон» или «Ньюкасл».
Обновлено вчера в 19:54
Экономика

Telegram показал лучший рост продаж среди соцсетей и мессенджеров

Хороший рост как рекламная площадка показал и российский Twitter — 141%.
Обновлено в 03:59
Политика

США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд

Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми

На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона

Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

В сирийском Идлибе при авиаударах погибли 60 человек

Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 04:07
Общество

В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень

Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:37
Гаджеты

Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Британские полицейские сняли на видео погоню за «динозавром»

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка

Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»

В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Политика

На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Энергетика

Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений

Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено вчера в 20:07
Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Общество

В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже

В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено вчера в 04:27
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика

Банки полюбили давать кредиты подросткам

Российские банки с начала 2019 года начали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам.
Обновлено в 03:07
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Главное