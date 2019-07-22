с чего всё началось

Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.

Годовой прирост составил 11,1%. При этом у жителей городов-миллионников оставалось около 42 тыс. руб. свободных денег (прирост 12%), полумиллионников — 34,5 тыс. руб. (прирост 11,7%), стотысячников — 23,8 тыс. руб. (прирост 10,2%).

Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря

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