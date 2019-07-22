Экономика
Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабряРБК вчера в 11:22
Годовой прирост составил 11,1%. При этом у жителей городов-миллионников оставалось около 42 тыс. руб. свободных денег (прирост 12%), полумиллионников — 34,5 тыс. руб. (прирост 11,7%), стотысячников — 23,8 тыс. руб. (прирост 10,2%).
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Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.
с чего всё началось
Объем свободных денег в бюджете россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем и составил 33,1 тыс. руб., рассчитал исследовательский холдинг «Ромир».РБКвчера в 11:22
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Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Дело о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае передадут в ГУ СК
Уголовное дело о пожаре в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае будет передано в центральный аппарат Следственного комитета России, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:24
Политика
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Сеул заявил Москве протест из-за инцидента с российским самолетом
Ранее в Минобороны Южной Кореи сообщили, что во вторник, 23 июля, самолеты вооруженных сил страны произвели предупредительные выстрелы из-за того, что российский бомбардировщик дважды вторгся в воздушное пространство государства.
Обновлено в 02:36
Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Политика
Партия Порошенко теряет позиции
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:17
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Восемь случаев бешенства зарегистрировано в Тульской области
В Тульской области за первое полугодие зафиксировано восемь случаев бешенства животных.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Из «зеркалок» Роскачество признало лучшим фотоаппарат Canon EOS 77D для работы в автоматическом режиме и Nikon D3500 — для ручного режима.
Обновлено в 02:54
Финансы
«Газпром» отобрал лидерство «Сбербанка» по капитализации на рынке
«Газпром» вернул себе утраченное лидерство по капитализации на российском фондовом рынке.
Обновлено в 04:40
Спорт
Аналитики прогнозируют сборной России 4-е место в медальном зачёте Игр-2020
На второе место в виртуальном медальном зачёте аналитики поставили Китай (81 медаль, в 2016-м было 70), на третье — Японию (67, в 2016-м была 41).
Обновлено в 02:33
Авто
За лето по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей
За прошедшую часть лета по Крымскому мосту проехало 1,057 миллиона машин, включая 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков.
Обновлено в 04:51
Наука
Происхождение скифов связали с алтайскими народами
Исследователи показали, что скифы и сарматы, в том числе, произошли от древних алтайских народов, говорится в Current Biology.
Обновлено в 03:37
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины
Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.
Обновлено в 03:47
Кино
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество
В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже
В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео перехвата самолета США венесуэльским Су-30
Власти Соединенных Штатов считают такое поведение Венесуэлы агрессивным и заявили, что СУ-30 подверг опасности экипаж и воздушное судно США, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 21 июля в 19:35
Авто
Renault выпустила ретро-кабриолет с мотором от Twizy
В Renault не сообщили подробную информацию о новинке, но отметили, что у нее модернизированный дизайн и электрическая силовая установка от Twizy.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации
Самолет Boeing-767 авиакомпании AzurAir вернулся в аэропорт Антальи после сообщения о нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 03:38
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09