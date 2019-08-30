Экономика
REGNUMВ июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей
В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.
Газета.Ru 07:45
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Поставка армии первого комплекса запланирована на 2019 год.
РИА Новости 04:01
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57
RT на русском 07:41
Армия и оружие
В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии
Турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.
ТАСС 05:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Газета.Ru 05:27
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
В Госдуме предлагают продлить летние каникулы до 1 октября.
Газета.Ru 02:35
Музыка
Определен город проведения «Евровидения-2020»
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» утвердили место проведения события в 2020 году.
BFM.ru 07:48
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
Российская газета вчера в 20:15
Авто
УАЗ начал прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Российские дилеры «УАЗ» начали прием заказов на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество
Торги по продаже отеля «Пекин» состоятся в начале сентября
Ранее сообщалось, что в отеле "Пекин" начались работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями.
Интерфакс 04:33
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Политика
Facebook заблокировал страницу Рабиновича после публикаций об обмене
Как сообщил на своей странице в Facebook помощник парламентария, журналист Владимир Кацман, соцсеть заблокировала страницу нардепа "без объяснений на 30 дней".
Московский Комсомолец 06:38
Политика
Вышинскому после освобождения не вернули паспорта
Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
REGNUM 07:08
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка.
RT на русском 07:08
Наука
Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию
Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Финансы
S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD).
РБК 05:19
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Транспорт
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.
РБК 03:35
Политика
Путин поздравил Лукашенко и обсудил двусторонние отношения
В ходе телефонного разговора глава российского кабмина выразил наилучшие пожелания президенту Белоруссии, а также обсудил с ним вопросы развития двусторонних отношений.
Вести.Ru 05:58