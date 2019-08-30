Экономика

REGNUMREGNUMВ июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей

В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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НБКИ: в июле выдано автокредитов на рекордную сумму

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