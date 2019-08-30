В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Глава Южной Осетии заявил об усилении охраны границы с Грузией Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в среду побывал в непосредственной близости от границы с Грузией, где грузинские полицейские установили блокпост, дал поручения силовикам и заверил жителей, что охрана рубежей будет усилена, сообщила пресс-служба главы государства.

Общество Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Политика Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы «РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Политика «Укртрансгаз» провел учения на случай прекращения транзита газа из России Оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" провела учения на случай полного прекращения транзита российского газа через с 1 января 2020, сообщает пресс-служба компании.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Шоу-бизнес Дочь Варум и Агутина стала официанткой Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Происшествия СК опубликовал ролик о протестах в Москве Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.

Культура На стадионе в Санкт-Петербурге пройдет акция «День гимна» 1 сентября перед матчем между «Спартаком» и «Зенитом» на «Газпром Арене» пройдет общенациональная акция, посвященная юбилею гимна России.

Политика Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.

Армия и оружие Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.

Политика Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

Армия и оружие Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион» Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Спорт Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.

Гаджеты Google обнаружила сайты, которые несколько лет взламывали айфоны Хакеры через сайты могли заражать устройства под управлением от iOS 10 до iOS 12, а это указывает что атака на смартфоны и планшеты велась как минимум два года.

Футбол Кононов: в «Спартаке» проиграли все, начиная с меня Главный тренер футбольного клуба «Брага» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над московским «Спартаком» на послематчевой пресс-конференции.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".