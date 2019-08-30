Экономика
REGNUMВ июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей
В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Гаджеты
В США выдвинули новые обвинения против Huawei
Прокуратура в США расследует новые обвинения китайской технологической компании Хуавэй в воровстве американских технологий, сообщает Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.
Вечерний курьер вчера в 16:39
Гаджеты
Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone
В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости 08:27
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Армия и оружие
МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии
Как сообщает ТАСС, в ходе своего визита в Норвегию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие солдаты уйдут из Сирии только тогда, когда в стране будет разрешен конфликт.
Военное дело 05:20
Общество
Прокуратура предупредила Соболь о недопустимости несогласованной акции 31 августа
Прокуратура Москвы предупредила юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности в связи с призывами пойти на несогласованное шествие 31 августа.
Интерфакс 08:10
Музыка
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов на МАКС-2019
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов, заставив снова о себе говорить.
Актуальные Новости 08:02
Футбол
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем» в группе H Лиги Европы.
iReactor 08:34
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро
Спорт-Экспресс 08:14
Общество
В ГД внесли законопроект о регулировании прав собственности на гаражи
Законопроектом закрепляются положения о доле каждого собственника гаража в праве собственности на общее имущество.
РБК 06:04
Наука
Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Экономика
Банк «Россия» подал иск на 190 миллионов о банкротстве завода «Тролза»
Банк «Россия» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском о банкротстве ЗАО «Тролза». Заявление было подано вчера, 29 августа.
Версия-Саратов 07:43
Наука
Пять необычных и очень опасных ядов
Naked Science 27 августа в 09:28
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Космос
NASA протестировало систему переднего обзора сверхзвукового самолета
Популярная механика 03:18
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота
Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.
Утро.ru вчера в 08:51
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес
«Мания величия налицо»: Лобода в образе Девы Марии взбесила народ
Экспресс газета 06:33
Армия и оружие
Трамп объявил о создании космических войск
Газета.Ru вчера в 16:58
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49