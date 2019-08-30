Экономика
REGNUMВ июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей
В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 15:17, Вашингтон
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Происшествия
В Петербурге гонялись за мигрантом, угнавшим машину с автомойки
В Санкт-Петербурге мигрант, работающий на автомойке, угнал автомобиль каршеринговой компании и пытался удрать от полиции.
REGNUM 09:36
Армия и оружие
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Футбол
СМИ: футболист «Эвертона» Боласи отказался перейти в ЦСКА
Футболист из Демократической республики Конго Янник Боласи отказался переходить из английского "Эвертона" в московский ЦСКА.
ТАСС 11:16
Гаджеты
Назван производитель, чаще всего обновляющий свои смартфоны
Аналитики проверяли, на какой версии ОС работал смартфон выпущенный в указанный период и как быстро его обновили до Android 9. Быстрее всех обновляет смартфоны Nokia, Samsung и Xiaomi.
Astera 11:05
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Автоспорт
Квят: сегодня трасса не подходила нашей машине
Чемпионат 13:10
Общество
Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг
Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.
Вести.Ru 13:56
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь 12:52
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК вчера в 09:28
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47