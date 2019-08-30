Экономика

REGNUMREGNUMВ июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей

В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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В июле 2019 года банки выдали россиянам рекордную сумму автокредитов

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В июле россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили

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В июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей

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На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

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РБК 14:22
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Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

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Футбол

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Футболист из Демократической республики Конго Янник Боласи отказался переходить из английского "Эвертона" в московский ЦСКА.
ТАСС 11:16
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Аналитики проверяли, на какой версии ОС работал смартфон выпущенный в указанный период и как быстро его обновили до Android 9. Быстрее всех обновляет смартфоны Nokia, Samsung и Xiaomi.
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Автоспорт

Квят: сегодня трасса не подходила нашей машине

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Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг

Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.
Вести.Ru 13:56
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Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
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ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
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Дождь 12:52
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Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи

Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
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Наука

Создана новая вакцина против ВИЧ

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

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Общество

Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму

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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра

В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
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Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
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Армия и оружие

Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России

Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
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