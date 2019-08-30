Экономика
REGNUMВ июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей
В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
Наука
Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире
Ридус вчера в 05:53
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия 19:10
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Политика
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru вчера в 15:36
Политика
Грузия отказалась убрать блокпост от границы с Южной Осетией
На встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа делегация Южной Осетии выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.
Кавказский узел 20:59
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Происшествия
При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС.
Ведомости 10:12
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Шоу-бизнес
Бузова и Батрутдинов после съемок нового шоу вместе вернулись в Москву
На днях завершились съёмки шоу "План Б", в котором приняли участие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
ИнфоСМИ 13:52
Наука
Что такое глубокая стимуляция мозга?
Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.
Pravda.Ru 08:10
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ 20:23
Происшествия
В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку
В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.
Российская газета 22:35
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Политика
Зеленский предложил Раде переподчинить себе Нацгвардию
Президент Украины Зеленский выступил с предложением к Верховной раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и переподчинить ему.
ИА Новороссия 15:22
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 22:19
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Армия и оружие
Трамп назвал космос «следующей областью военных действий»
В ходе торжественной церемонии американский лидер назвал космос «следующей областью военных действий».
Ридус вчера в 17:08
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 22:28
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14