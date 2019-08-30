Экономика
REGNUMВ июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей
В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Политика
Путин назвал нормальное число детей в семье
Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей.
Lenta.ru 07:12
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Спорт
Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.
Газета.Ru 05:11
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
РИА Новости 06:04
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
Метеорологи прогнозируют бабье лето в центре европейской части России, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.
РИА Новости 06:36
Политика
Зеленский выругался матом на первом заседании новой Рады
На Украине начал работу новый состав Верховной рады. Народные избранники не расходились до 2:00 ночи — настолько жаркими были дебаты.
Росбалт 04:08
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Космос
Новый скафандр лишит российских космонавтов «гагаринской традиции»
Военное обозрение 05:51
Армия и оружие
Уроки августа 1994-го. Пришли как победители и освободители, уходили как нежеланные гости
ТАСС 07:15
Политика
На Украине ждут самолет с переданными Россией заключенными для обмена
Прибытия самолета с заключенными, которых Россия передала для обмена, в киевском аэропорту «Жуляны» ждут в ближайшее время.
Экономика сегодня вчера в 23:15
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Общество
Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря
Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.
РИА Новости 02:44
Музыка
Стало известно место проведения следующего «Евровидения»
Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Информация об этом появилась на сайте фестиваля Eurovision.tv.
Lenta.ru 07:05
Авто
В СП предложили скорректировать транспортный налог
В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
News.ru вчера в 06:42
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7
Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости вчера в 10:29
Футбол
Игроки «Барселоны» не хотят быть частью сделки по Неймару
Трое игроков «Барселоны» отклонили предложение ПСЖ присоединиться к ним в обмен на Неймара.
Soccer.ru 05:01
Армия и оружие
«Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта
«ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 03:50
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии
Турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.
ТАСС 05:00
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Политика
В украинской телерадиокомпании НОТУ проходят обыски
По данным источников «Детектор медиа», обыски проходят по шести адресам, в том числе у председателя правления НОТУ Зураба Аласании.
Rambler News Service 03:49
Происшествия
В Екатеринбурге брата начальника горздрава задержали за взятку
В Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве задержали инспектора МРЗО ГИБДД регионального ГУ МВД РФ.
Уральский меридиан 07:27