В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей

Политика Путин назвал нормальное число детей в семье Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей.

Политика Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Спорт Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Политика Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето Метеорологи прогнозируют бабье лето в центре европейской части России, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.

Политика Зеленский выругался матом на первом заседании новой Рады На Украине начал работу новый состав Верховной рады. Народные избранники не расходились до 2:00 ночи — настолько жаркими были дебаты.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Политика На Украине ждут самолет с переданными Россией заключенными для обмена Прибытия самолета с заключенными, которых Россия передала для обмена, в киевском аэропорту «Жуляны» ждут в ближайшее время.

Общество Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.

Музыка Стало известно место проведения следующего «Евровидения» Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Информация об этом появилась на сайте фестиваля Eurovision.tv.

Авто В СП предложили скорректировать транспортный налог В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7 Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.

Футбол Игроки «Барселоны» не хотят быть частью сделки по Неймару Трое игроков «Барселоны» отклонили предложение ПСЖ присоединиться к ним в обмен на Неймара.

Армия и оружие «Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта «ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Армия и оружие В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии Турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Политика В украинской телерадиокомпании НОТУ проходят обыски По данным источников «Детектор медиа», обыски проходят по шести адресам, в том числе у председателя правления НОТУ Зураба Аласании.