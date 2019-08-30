Экономика
9111.ruВ июле россияне взяли рекордное число автокредитов
В июле 2019 года россияне взяли автокредитов почти на 70 млрд рублей. За весь период наблюдений с 2014 года это рекордный показатель. По мнению экспертов, рост связан с возобновлением государственной программы льготного кредитования на покупку авто.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:44, Вашингтон
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Политика
Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка.
RT на русском 07:08
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Шоу-бизнес
Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи
Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21
Экономика
Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Интерфакс 09:13
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки — один-два месяца.
Ведомости 10:18
Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Политика
Россия заплатит почти 55 млн евро за возвращение в ПАСЕ
Ранее были перечислены 33 миллиона евро за текущий год.
SM News вчера в 09:11
Политика
Офис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.
RT на русском 01:45
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Политика
Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков
МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.
Вести.Ru 09:24
Политика
Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС вчера в 09:10
Гаджеты
Портативный аккумулятор Black Shark от Xiaomi испугал пользователей
Несмотря на уникальный дизайн и неплохие характеристики, Black Shark испугал многих пользователей.
VistaNews 10:33
Политика
Польша организует поставки американского газа для Украины
Представители энергетической корпорации PGNiG заявили, что Польша намерена начать поставки американского сжиженного газа на Украину уже к следующему году, передает РИА Новости.
iReactor вчера в 17:53
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Роскачество напомнило, что при обжаривании картофеля образуется токсичный для организма акриламид.
РИА Новости 07:45
Кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Происшествия
Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии
Увеличилось число погибших в результате вынужденной посадки Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии.
Российская газета 08:30
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости 08:29
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49