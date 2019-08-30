Экономика

9111.ru9111.ruВ июле россияне взяли рекордное число автокредитов

В июле 2019 года россияне взяли автокредитов почти на 70 млрд рублей. За весь период наблюдений с 2014 года это рекордный показатель. По мнению экспертов, рост связан с возобновлением государственной программы льготного кредитования на покупку авто.
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В июле россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили

Комсомольская правда06:09

Выдача автокредитов в России побила новый рекорд

Deita.ru06:00

В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов

Российская газета04:27

В июле в Татарстане выдано автокредитов почти на 3 млрд рублей

Реальное время04:47

В июле 2019 года банки выдали россиянам рекордную сумму автокредитов

Клопс04:38

В июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей

REGNUM05:54

НБКИ: в июле выдано автокредитов на рекордную сумму

Банки.ру04:00
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Эксперт: Трамп отменил визит в Польшу из-за критики Туска в свой адрес

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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
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Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Офис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными

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Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
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Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

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