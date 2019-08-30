Экономика

Тарантас НьюсТарантас НьюсВ июле в России взяли рекордный объем автокредитов

Как отмечает в своем отчете Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом месяце банки выдали гражданам около 70 млрд рублей автокредитов, что стало рекордным значением за весь период наблюдения с 2014 года.
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В июле россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили

Комсомольская правда06:09

Выдача автокредитов в России побила новый рекорд

Deita.ru06:00

НБКИ: в июле выдано автокредитов на рекордную сумму

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В июле в Татарстане выдано автокредитов почти на 3 млрд рублей

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В июле 2019 года банки выдали россиянам рекордную сумму автокредитов

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В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов

Российская газета04:27

В июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей

REGNUM05:54
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Посол Китая назвал клеветой обвинения Болтона в краже технологий F-35

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Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".
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Белорусский концерн "Белнефтехим" проработал альтернативные схемы импорта нефти, единственным поставщиком которой для республики в настоящее время является Россия.
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«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
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Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
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Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
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Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
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Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Происшествия

В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках

Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Политика

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.
RT на русском 07:41
Армия и оружие

Минобороны сообщило о прекращении эксплуатации ракет «Рокот»

Минобороны России провело последний пуск ракеты "Рокот" и прекратило их эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа, рассказал журналистам начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.
РИА Новости 11:09
Транспорт

По картам «Мир» вводятся скидки на оплату поездок в московском метро

До 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт "Мир" любых банков смогут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в 15 рублей, сообщает Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир").
Российская газета 04:47
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
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ЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро

Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Против врача пострадавшей на ОИ в Сочи фристайлистки возбудили дело

Как сообщает издание "Ведомости", дело против Блюма возбуждено 17 июля после проверки, поводом для которой послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой.
РЕН ТВ 11:56
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Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Газета.Ru 12:07
Футбол

Стало известно расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей московского ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.
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Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Футбол

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем» в группе H Лиги Европы.
iReactor 08:34
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
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Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру

Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
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Общество

Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров

Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
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Гражданка Латвии умерла на Кипре, попробовав галлюциногенный отвар

Гражданка Латвии скончалась на Кипре после участия в церемонии, где предположительно использоваксz галлюциногенный отвар / Об этом сообщает Mixnevs.lv.
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В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи

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Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября

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На строительство метро в Петербурге в 2020 году выделят 18 млрд рублей

На строительство петербургской подземки в 2020 году выделят 18 млрд рублей.
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Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

Финальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году.
ТАСС 12:05
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