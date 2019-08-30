Экономика
Тарантас НьюсВ июле в России взяли рекордный объем автокредитов
Как отмечает в своем отчете Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом месяце банки выдали гражданам около 70 млрд рублей автокредитов, что стало рекордным значением за весь период наблюдения с 2014 года.
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Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Армия и оружие
Посол Китая назвал клеветой обвинения Болтона в краже технологий F-35
RT на русском 10:50
Политика
Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией
Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Белорусский концерн "Белнефтехим" проработал альтернативные схемы импорта нефти, единственным поставщиком которой для республики в настоящее время является Россия.
Интерфакс 10:10
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом
Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
Би-порт 06:26
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Происшествия
В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках
Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.
RT на русском 07:41
Армия и оружие
Минобороны сообщило о прекращении эксплуатации ракет «Рокот»
Минобороны России провело последний пуск ракеты "Рокот" и прекратило их эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа, рассказал журналистам начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.
РИА Новости 11:09
Транспорт
По картам «Мир» вводятся скидки на оплату поездок в московском метро
До 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт "Мир" любых банков смогут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в 15 рублей, сообщает Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир").
Российская газета 04:47
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Футбол
ЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро
Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 07:44
Происшествия
Против врача пострадавшей на ОИ в Сочи фристайлистки возбудили дело
Как сообщает издание "Ведомости", дело против Блюма возбуждено 17 июля после проверки, поводом для которой послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой.
РЕН ТВ 11:56
Футбол
Стало известно расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей московского ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.
Чемпионат 11:11
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Футбол
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем» в группе H Лиги Европы.
iReactor 08:34
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Общество
Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров
Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Происшествия
Гражданка Латвии умерла на Кипре, попробовав галлюциногенный отвар
Гражданка Латвии скончалась на Кипре после участия в церемонии, где предположительно использоваксz галлюциногенный отвар / Об этом сообщает Mixnevs.lv.
Газета.Ru 11:13
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Кино
Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября
RuNews24.ru 08:17
Экономика
На строительство метро в Петербурге в 2020 году выделят 18 млрд рублей
На строительство петербургской подземки в 2020 году выделят 18 млрд рублей.
REGNUM 05:24
Футбол
AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге
Финальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году.
ТАСС 12:05