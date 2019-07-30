Экономика
В июле погрузка на сети РЖД вышла из «минуса»Интерфакс 06:58
Остаемся в параметрах "минус 1%" или чуть больше в погрузке на внутренний рынок и основной прирост у нас идет в российские порты. (С ростом - ИФ) выше 8% отгружаем в порты Северо-Западного бассейна, выходит "на ноль" динамика погрузки в порты Азово-Черноморского бассейна.
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Политика
Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов в Сибири
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Обновлено в 01:10
Футбол
Семак: Всегда относился к VAR положительно
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая с нынешнего сезона используется в Российской Премьер-лиге.
Обновлено в 04:24
Авто
В Петербурге падают продажи автомобилей
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Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
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Политика
Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус
Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
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Обновлено вчера в 23:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»
Обновлено в 05:51
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Сенатор: Трампу спасибо, но с пожарами в Сибири Россия справится сама
Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
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МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников
С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Общество
Минувший июль стал самым холодным в XXI веке
Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 01:58
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Происшествия
«У меня была зарплата по 500 тысяч»: убийца красавицы-блогерши закатил истерику
33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.
Обновлено в 07:02
Общество
Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО
Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО Сегодня в Чите на совещании «Об основных мерах по развитию Забайкальского края» премьер-министр Дмитрий Медведев подвел промежуточные итоги интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).
Обновлено в 04:26