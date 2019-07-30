Экономика

В июле погрузка на сети РЖД вышла из «минуса»Интерфакс 06:58

Остаемся в параметрах "минус 1%" или чуть больше в погрузке на внутренний рынок и основной прирост у нас идет в российские порты. (С ростом - ИФ) выше 8% отгружаем в порты Северо-Западного бассейна, выходит "на ноль" динамика погрузки в порты Азово-Черноморского бассейна.
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В июле погрузка на сети РЖД вышла из «минуса»

Интерфакс06:58

ОАО РЖД разогнало уголь

Коммерсантъ30 июля в 11:55

Динамика погрузки на сети РЖД в июле стабилизировалась

Финмаркет04:28

Грузовые перевозки по сети РЖД стабилизировались

Ведомости30 июля в 12:19

Погрузка на сети РЖД в июле осталась на уровне прошлого года

ТАСС06:48

РЖД сохраняют прогноз роста погрузки на 1,5% в 2019 г, несмотря на спад за 7 месяцев

ПРАЙМ30 июля в 11:05

РЖД ожидает стабилизации роста перевозок с августа

Financial One30 июля в 11:03
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