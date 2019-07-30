Экономика
В июле погрузка на сети РЖД вышла из «минуса»Интерфакс 06:58
Остаемся в параметрах "минус 1%" или чуть больше в погрузке на внутренний рынок и основной прирост у нас идет в российские порты. (С ростом - ИФ) выше 8% отгружаем в порты Северо-Западного бассейна, выходит "на ноль" динамика погрузки в порты Азово-Черноморского бассейна.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada
Обновлено в 06:15
Политика
Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве
МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
МВД предложило льготы гражданам Украины при получении паспорта РФ
Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.
Обновлено в 03:30
Экономика
СБП стартовала наполовину
«Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП значительно снизит издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще одним каналом безналичных расчетов наряду с картами»,— уверена директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту с дорожными камерами
В Госавтоинспекции запустили проект — карту со всеми камерами, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 05:44
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
«Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу
В экспертизе «Росконтроля» участвовала «Русская» колбаса под торговыми марками «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
Обновлено в 04:00
Футбол
Бышовец: «У „Арсенала“ есть шансы пройти „Нефтчи“»
Первый матч между «Нефтчи» и «Арсеналом» пройдет сегодня, 1 августа. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:02
Политика
Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус
Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Происшествия
На ЛГБТ-активистку напали в Ростове во время пикета
Пикет был посвящен борьбе портив преследования ЛГБТ-людей, убийств по гомо/би/трансфобным мотивам, а также против «закона о гомопропаганде».
Обновлено в 04:46
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Московские врачи успешно прооперировали женщину с раком аппендикса
Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.
Обновлено в 06:56