Остаемся в параметрах "минус 1%" или чуть больше в погрузке на внутренний рынок и основной прирост у нас идет в российские порты. (С ростом - ИФ) выше 8% отгружаем в порты Северо-Западного бассейна, выходит "на ноль" динамика погрузки в порты Азово-Черноморского бассейна.

В июле погрузка на сети РЖД вышла из «минуса»

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