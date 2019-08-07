Экономика
В июле инфляция ускорилась до 0,2%Финмаркет вчера в 09:21
В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3% (с начала года в обоих городах - на 3,0%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Гаджеты
Samsung в суде потребовал 500 тысяч рублей от владельца Akket.com
Южнокорейский производитель техники Samsung в суде потребовал 500 тыс. руб. от владельца интернет-портала Akket.com, неоднократно замеченного в публикации fake news о технологических компаниях.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Совет Федерации предлагает школьникам изучать конституцию в стихах
В восемь регионов страны из каждого федерального округа будет направлен бесплатный тираж книги «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».
Обновлено в 11:15
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах
Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что в Сирии возрождается ИГИЛ
Обновлено в 03:17
Здоровье
Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки
В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.
Обновлено в 02:08
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 14:50
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Авто
Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции
Заявленный запас хода модели составляет около 800 км. Кроме того, Маск с гордостью заявлял, что его «детище» сможет буксировать около 136 тонн груза.
Обновлено в 09:56
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Наука
В лаборатории впервые вырастили ГМО-печень человека
Обновлено в 10:13
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене
Взрыв большой мощности произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене.
Обновлено в 04:49
Наука
«Сердце-на-чипе» может сокращаться как человеческое
Специалисты из США и Великобритании создали модельный объект из искусственной сердечной ткани, которая способна сокращаться.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52