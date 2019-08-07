Экономика

В июле инфляция ускорилась до 0,2%Финмаркет вчера в 09:21

В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3% (с начала года в обоих городах - на 3,0%).
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Август принёс россиянам нулевой рост цен

News.ru09:32

Недельная инфляция в России составила 0%

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За неделю с 30 июля по 5 августа цены не изменились - Росстат

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Недельная инфляция в России вернулась к нулю

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ЦБ Турции: Прекращение снижения налогов привело к росту инфляции

Московский Комсомолец Турция05:46

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Коммерсантъвчера в 18:09

Потребительские цены в России в июле выросли на 0,2%

ТАССвчера в 09:14
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Гаджеты

Samsung в суде потребовал 500 тысяч рублей от владельца Akket.com

Южнокорейский производитель техники Samsung в суде потребовал 500 тыс. руб. от владельца интернет-портала Akket.com, неоднократно замеченного в публикации fake news о технологических компаниях.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

На Западе оценили возможности «Охотника»

Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Совет Федерации предлагает школьникам изучать конституцию в стихах

В восемь регионов страны из каждого федерального округа будет направлен бесплатный тираж книги «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».
Обновлено в 11:15
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах

Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что в Сирии возрождается ИГИЛ

Обновлено в 03:17
Здоровье

Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки

В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.
Обновлено в 02:08
Происшествия

На всей территории Ачинского района снят режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 14:50
Здоровье

Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака

Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Обновлено в 08:20
Происшествия

В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение

Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве

Обновлено в 15:02
Экономика

Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков

Обновлено в 08:07
Авто

Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции

Заявленный запас хода модели составляет около 800 км. Кроме того, Маск с гордостью заявлял, что его «детище» сможет буксировать около 136 тонн груза.
Обновлено в 09:56
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Наука

В лаборатории впервые вырастили ГМО-печень человека

Обновлено в 10:13
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Общество

Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии

Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене

Взрыв большой мощности произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене.
Обновлено в 04:49
Наука

«Сердце-на-чипе» может сокращаться как человеческое

Специалисты из США и Великобритании создали модельный объект из искусственной сердечной ткани, которая способна сокращаться.
Обновлено в 14:50
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
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