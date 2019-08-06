Экономика
В июле инфляция ускорилась до 0,2%Финмаркет 09:21
В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3% (с начала года в обоих городах - на 3,0%).
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Гаджеты
Huawei Mate 30 предстал на качественных изображениях
Slashleaks опубликовал качественные изображения смартфона Huawei Mate 30.
Обновлено в 16:05
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Авто
Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями
Обновлено в 10:07
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Происшествия
Стали известны обстоятельства гибели в ДТП ветерана «Нормандии-Неман»
Ветеран знаменитого авиационного полка «Нормандия-Неман» 93-летний Юрий Максаев был сбит 3 августа в Москве.
Обновлено в 12:11
Здоровье
Опасный уровень свинца обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме
У шестнадцати детей содержание свинца на литр крови составляет 25-50 миллиграмм, что, по нормам во Франции, является «опасным уровнем», еще у двух детей показатель превышает 50 миллиграмм на литр крови.
Обновлено в 16:51
Кино
Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.
Обновлено в 17:12
Политика
Мальчик из Тулуна подарил Путину фигурку тигра
Обновлено в 14:26
Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче обыграла юношескую команду испанской «Барселоны», собранную из игроков не старше 19 лет.
Обновлено в 15:36
Футбол
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье
В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Общество
«Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей
По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Во время пожара в московской квартире погиб один человек
Пожар произошел в доме на Наро-Фоминской улице в столичном районе Солнцево, в результате ЧП один человек погиб.
Обновлено в 16:50
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:00
Футбол
Карасева берегут для дерби «Спартак» – ЦСКА? Назначены судьи на матчи 5-го тура РПЛ
Определены арбитры и инспекторы матчей 5-го тура чемпионата России, которые пройдут с 10 по 12 августа.
Обновлено в 16:50
Теннис
Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам этого года по версии Forbes.
Обновлено в 15:44
Культура
Мэр Москвы присудил премии в области литературы и искусства
Мэр Москвы Сергей Собянин присудил премии в области литературы и искусства, в том числе за вклад в развитие театрального искусства и группе цирковых артистов-акробатов из Московского цирка, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:37
Авто
Представили 1000-сильный словенский гиперкар Tushek 900 H Apex
Словенский автопроизводитель представил 950-сильный гиперкар Tushek 900 H Apex.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн
Трое преступников ограбили магазин монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму в 50 млн песо ($2,6 млн).
Обновлено в 16:28