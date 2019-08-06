Экономика

В июле инфляция ускорилась до 0,2%Финмаркет 09:21

В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3% (с начала года в обоих городах - на 3,0%).
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