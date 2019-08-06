Экономика
В июле инфляция ускорилась до 0,2%Финмаркет вчера в 09:21
За январь-июль тарифы на ЖКХ выросли на 4,3%. В годовом выражении рост составил 4,7%. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги зафиксирован практически во всех субъектах Российской Федерации.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Космос
Очередной конец света обещают в сентябре этого года
Обновлено вчера в 05:48
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:29
Космос
Энергию в атмосфере Солнца транспортируют вихри
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
США вводят новые санкции против России
На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено 04 августа в 01:15
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Интернет
Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения
Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.
Обновлено вчера в 23:08
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»
See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic. twitter. com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 August 4, 2019 Читайте также: Весь мир узнает, как фанаты «Зенита» обожают Малкома, у истории с расизмом будет идеальное завершение Жирков получает удовольствие от футбола в «Зените».
Обновлено в 02:13
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Минобороны Норвегии встревожено военными учениями русских в Арктике
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Мадуро заявил, что Болтон приказал совершить на него покушение
«Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома», — цитирует РИА Новости Мадуро.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Учения в Калининградской области оставило НАТО без отдыха
Полёты совершались из и в Калининградскую область все дни недели, за исключением субботы, 3 августа.
Обновлено 05 августа в 11:07