Экономика
В июле инфляция ускорилась до 0,2%Финмаркет вчера в 09:21
За январь-июль тарифы на ЖКХ выросли на 4,3%. В годовом выражении рост составил 4,7%. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги зафиксирован практически во всех субъектах Российской Федерации.
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Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Обновлено в 17:16
Футбол
Экс-защитник «Зенита» и «Сочи» может перейти в белорусский клуб
Коваленко играл в Юношеской лиге УЕФА за «Зенит». Прошлый сезон он начинал в «Сочи», откуда еще летом перешел в «Тюмень».
Обновлено в 16:21
Политика
ЦИК отказал Соболь и Гудкову в удовлетворении жалобы
Обновлено в 09:29
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом
К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Рейсовый автобус сбил насмерть девочку в Благовещенске
Ребенок попал под колеса автобуса в зоне пешеходного перехода в Благовещенске.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:13
Космос
Китай намеревается строить солнечную панель в космосе
Обновлено в 14:37
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Футбол
Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт»
Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.
Обновлено в 14:41
Общество
Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома
Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон.
Обновлено в 17:01
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде
Московское «Динамо» успешно стартовало на Кубке губернатора Нижегородской области.
Обновлено в 14:20
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Общество
Минтруд предложил изменить правила начисления досрочной пенсии
По данным Минтруда, за период с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года рассмотрено 43204 подобных исков к ПФР.
Обновлено в 11:59
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Наука
Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет
Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.
Обновлено вчера в 16:19
Наука
Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году
Защитное сооружение «Укрытие-1» ( в народе - саркофаг) было установлено в 1986 году над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 20:00
Баскетбол
Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего альбома: «Мой самый лучший»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
Обновлено в 14:34
Экономика
В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14