Экономика
REGNUMВ июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей
В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Гаджеты
В Apple запланировали 10 сентября провести презентацию новых iPhone
В прошлом году компания объявила о выпуске Apple Watch Series 4, а также об обновлении программного обеспечения для HomePod вместе со своими новыми iPhone.
Snob.ru вчера в 15:38
Происшествия
19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне
В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Экономика
Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Футбол
Оглашен состав Испании на матчи с Румынией и Фарерами: Нуньес и Сарабия вызваны впервые
Стал известен состав сборной Испании на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против Румынии и Фарерских островов.
Спорт-Экспресс 05:55
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Автоспорт
В Бельгии стартует 13-й этап Гран-при Формулы-1
Нева Спорт вчера в 20:03
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Происшествия
Полиция выписала ордер на арест Демаркуса Казинса
Полиция города Мобил (штат Алабама, США) выписала ордер на арест центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса, сообщает USA TODAY.
Чемпионат вчера в 15:32
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Политика
Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги
Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.
МР7.ру 03:44
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Политика
Зеленский выругался матом на первом заседании новой Рады
На Украине начал работу новый состав Верховной рады. Народные избранники не расходились до 2:00 ночи — настолько жаркими были дебаты.
Росбалт 04:08
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.
Вести.Ru 05:55
Происшествия
По делу Арашуковых задержан еще один фигурант
Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.
Коммерсантъ 05:46
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.
Экспресс газета 04:31
Футбол
«Брага» опубликовала фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
Португальский клуб опубликовал фотографию с празднованием победы из раздевалки команды.
Sports.ru вчера в 16:14
Футбол
Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму
Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.
РИА Новости 05:40