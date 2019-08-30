Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ июле граждане взяли рекордный объем автокредитов

Банки в июле выдали гражданам почти 70 миллиардов рублей автокредитов. Это рекордный показатель за весь период наблюдения с 2014 года, отмечает в своем отчете Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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Объём выданных автокредитов в Прикамье за один месяц превысил 1,5 млрд рублей

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Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией

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О конкурсе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
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В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

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США отметили общий недостаток российских истребителей

Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
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«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году

«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
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Россияне назвали самые чистые и грязные города страны

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«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
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В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

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76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию

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Происшествия

Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии

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ФАС предложила уничтожить госкорпорации

Глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением уничтожить государственные компании для улучшения условий развития здоровой конкуренции.
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«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной

В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
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Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
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Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер

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Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
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Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
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Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

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