Банки в июле выдали гражданам почти 70 миллиардов рублей автокредитов. Это рекордный показатель за весь период наблюдения с 2014 года, отмечает в своем отчете Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Политика Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.

Гаджеты Официально: Apple представит новые iPhone 10 сентября Компания Apple опубликовала приглашение на свое очередное мероприятие, на котором ожидается анонс смартфонов iPhone нового поколения.

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Политика Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.

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Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

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Энергетика «Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году «Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.

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Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.

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