ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).

с чего всё началось

В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек.

В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка

Футбол «Спартак» объявил о переходе Тиля Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Политика Трамп назвал причиной массовой стрельбы в США психические расстройства Президент США Дональд Трамп назвал психические расстройства причиной массовой стрельбы в стране, передает в понедельник издание WHIO.

Экономика Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Происшествия Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии Консилиум решил ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.

Финансы Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.

Авто Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Происшествия Трём фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ продлён арест Московский гарнизонный военный суд продлил арест трём фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ на три месяца.

Единоборства Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне» Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд.

Футбол ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.

Экономика Смольный планирует продать акции авиакомпании «Россия» Петербургское правительство собирается выставить на продажу пакет акций авиакомпании "Россия".

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Экономика Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.

Шоу-бизнес Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.

Армия и оружие Израиль представил «умный танк» Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».