Экономика

В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов БинбанкаЭхо Москвы 03:02

В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек.
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с чего всё началось

Санация пропустила «Открытие»

ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).
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РБК01:26

В интернете продают данные клиентов банка, попавшего под санацию ЦБ

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
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