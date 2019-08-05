Происшествия
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов БинбанкаЭхо Москвы 03:02
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Политика
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Политика
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Совет штатов Индии принял законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
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Экономика
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Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
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Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
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Общество
В Бурятии закрыли детский палаточный лагерь
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Обновлено в 22:54
Политика
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Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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«Компаниям, занимающимся информационной безопасностью, придется обучать нейронные сети для поиска подобных записей», — считают в «Инфосистемы Джет».
Обновлено в 22:41
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах в национальной команде нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 23:00
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
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Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян.
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Хоккей
СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
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Обновлено в 15:00
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Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено в 21:16
Политика
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Политика
После Brexit Великобритания создаст союз против России и Ирана
После выхода из Евросоюза Великобритания намерена укрепить экономические отношения с неевропейскими странами, а также создать новую коалицию для противостояния России и Ирану.
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